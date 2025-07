Schwerer Unfall mit Reisebus auf der A96 bei Buchloe

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 bei Buchloe war die Fahrbahn in Richtung München am Donnerstagvormittag mehrere Stunden komplett gesperrt. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Abend mitteilte, hatte ein 73-jähriger Fahrer eines Reisebusses aus dem Kreis Friedrichshafen den Unfall verursacht, weil er übersehen hatte, dass der Verkehr vor ihm stockte.

