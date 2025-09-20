Fünf Verletzte und zweimal Totalschaden bei Unfall nahe Asch

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 70.000 Euro und mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder, sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Asch ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Kaufbeuren gegen 14.25 Uhr von Leeder in Richtung Asch. An der Einmündung zur Staatsstraße 2055 wollte er nach links in Richtung Lengenfeld im Ostallgäu abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Wagen einer 31-Jährigen, die Vorfahrt hatte.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge kippte der Van der Frau auf die Seite und blieb im Bankett liegen, teilt die Polizei mit. Dabei wurden die zwei Kinder sowie die 31-Jährige leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Landsberg gebracht. Die beiden Insassen im anderen Auto wurden ebenfalls verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken geflogen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. (AZ)