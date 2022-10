Die Gemeinde Schwifting bietet Bauplätze an

Plus Im Baugebiet "Schwifting West 2" entstehen neue Bauplätze. Bewerber müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um in Schwifting eine Chance auf einen Bauplatz zu haben.

Schwifting, die kleinste Gemeinde im Landkreis Landsberg, wächst: Ende August erfolgte der Spatenstich für das Neubaugebiet „Schwifting West 2“ und nun können sich Interessierte um eines der vergünstigten Baugrundstücke bewerben. Ortsansässige haben bei der Bewerbung einen Vorteil.