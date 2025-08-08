Grillfest der ERH Landsberg

Die Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebene (ERH) im Deutschen Bundeswehr Verband Landsberg feierte sein jährliches Grillfest beim Dorfwirt in Schwifting. Der Vorsitzende Toni Rathgeb begrüßte die zahlreich erschienen Mitglieder mit ihren Angehörigen und die zu Ehrenden sowie den Bezirksvorsteher Herrn Franz Jung, ebenso den ERH Landesvorsitzenden Bernhard Hauber mit Gattin. Der Standortkameradschaft (StOKa) Vorsitzende, Sören Worg, und die ERH Vorsitzende Lechfeld, Daniela Wisura, wurden ebenso herzlich begrüßt. Der erste und zweite Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Landsberg, Norbert Trippner und Mareo Matijevic, waren auch geladene Gäste.

Franz Jung gab einen Einblick in die derzeitige Verbandsarbeit und einen Rückblick auf die Landesversammlung in Bamberg. Bernhard Hauber referierte über die aktuelle Beihilfesituation. Der StOKa Vorsitzende Sören Worg gratulierte im Namen der StOKa Landsberg Toni Rathgeb für seine in Bamberg vom Bundesvorsitzenden besonders verliehenen Auszeichnung für 60 Jahre Mandatstätigkeit. Er ist bislang der erste und einzige im Verband, der diese Ehrung bekam. Worg gab dann einen Überblick zur Welfen-Kaserne und der aktiven Truppe dort. Der Wirt hat wieder ein hervorragendes Essen aufbereitet. Eine besondere Note erfuhr die Veranstaltung durch die Ehrung für 25/40/50/60 Jahre Mitgliedschaft. Das Grillfest klang dann am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen aus.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!