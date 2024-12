Kameradschaft ERH Landsberg

Die Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene im Deutschen Bundeswehr Verband Landsberg lud zur traditionellen Adventsfeier mit Ehrungen zum Dorfwirt nach Schwifting ein. Vorsitzender Toni Rathgeb begrüßte die Mitglieder mit Partnerinnen und die zu Ehrenden. Ebenso herzlich begrüßte er den Landesvorsitzenden ERH Süddeutschland, Bernhard Hauber, sowie den Bezirksvorsitzenden Bayerisch-Schwaben, Franz Jung, und den Standortvorsitzenden des Deutschen Bundeswehr Verbands, Hauptmann Sören Worg. Die Stadt wurde durch Stadtrat Franz Daschner vertreten.

Toni Rathgeb gab einen Jahresrückblick über die durchgeführten Veranstaltungen. Als erstes wurde der verstorben Mitglieder des Jahres in einer Gedenkminute mit Namensnennung und Kerze gedacht. Die monatlichen Veranstaltungen, hier mindestens eine, wurden nochmals aufgezählt: Mitgliederversammlung mit Wahlen, Vorträge, Grillfest, Pokalschießen in der Sandau und die monatlichen Kaffeenachmittage. Rathgeb bedankte sich nochmals bei allen Vorstandsmitgliedern, die sich für weitere zwei Jahre zur Wahl stellten und mit 100 Prozent wieder gewählt wurden. Stadtrat Franz Daschner überbrachte Grüße der Stadt. Er ging auch auf die Rückblende der ERH ein und dankte der Kameradschaft für das große soziale Engagement. Über 50 Witwen und viele ältere Mitglieder haben in der Kameradschaft eine Heimat - das verdiene Respekt und Anerkennung. Nach dem Lied „Alle Jahre wieder“ wurden dann die Ehrungen für 60-, 50- und 40-jährige Mitgliedschaft durchgeführt. Der Landesvorsitzende und der Bezirksvorsitzende gaben noch einen Abriss über die derzeitige Verbandsarbeit. Nach dem Mittagessen folgten dann Gespräche bei Kaffee und Kuchen. Toni Rathgeb bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern und bat alle Anwesenden, auch die Kranken und die in Heimen lebenden Mitglieder nicht zu vergessen. Mit dem Lied „O du Fröhliche“ endete die Veranstaltung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.