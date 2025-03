Pfarrgemeinderat Schwifting spendet

Seit 16 Jahren veranstaltet der Pfarrgemeinderat Schwifting in der vorösterlichen Zeit ein Fastensuppenessen, dessen Erlös einer sozialen Einrichtung zugutekommt. Engagierte Frauen der katholischen Kirchenstiftung St. Pankratius in Schwifting haben am 09.03.2025 ein großes, schmackhaftes Suppenbuffet zusammengestellt. Nach dem gemeinsamen Essen hat Ruth Loose, Koordinatorin beim Hospiz- und Palliativverein Landsberg, über das Thema Trauer berichtet. Der Verein freut sich außerordentlich über den zusammengekommenen Betrag von 1000,- €, der für die Trauerarbeit verwendet werden wird. Das gesamte Angebot der Trauerbegleitung finanziert sich rein über Spenden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.