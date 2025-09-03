Schwiftings Alt-Bürgermeister Benedikt Brandmeir ist gestorben

Schwiftings Ehrenbürger und Altbürgermeister Benedikt Brandmeir ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er stand von 1984 bis 2002 an der Spitze der Gemeinde und war zudem ab 1990 Zweiter Vorsitzender der Pöringer Wassergruppe und von 1996 bis 2008 deren Vorsitzender.

Beim Schwiftinger Dorffest vor zwei Jahren wurde er gemeinsam mit Dr. Alois Koch, Chronist, Archivpfleger und ehemaliger Gemeinderat, zum Ehrenbürger ernannt. Die Auszeichnung vergab die Kommune damals erstmalig. In die Amtszeit des früheren Bürgermeisters fielen unter anderem der Bau des 1993 eingeweihten Kindergartens, der Kanalisation (1993 bis 1995) sowie die überwiegende Erneuerung der Wasserleitungen aus dem Jahr 1911 und die Sanierung der Dorfstraßen. Er stiftete zudem das Foyer des 2010 eröffneten Bürgerhauses.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 5. September, ab 14.30 Uhr in der Pfarrkirche in Schwifting statt. Statt Blumen und Kränzen wird um eine Spende fürs ambulante Palliativteam Landsberg gebeten. (AZ)