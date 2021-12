Typisierung in Schwifting: Lebensretter gesucht

Eine 49-Jährige aus Schwifting hat Leukämie. Wie ihr jetzt geholfen werden soll.

Es war eine Diagnose, die Eva (den Familiennamen möchte die Betroffene nicht öffentlich machen) und ihrer Familie den Boden unter den Füßen wegriss: Eine akute Form von Leukämie wurde bei der vierfachen Mutter aus Schwifting diagnostiziert. Familie und Freundeskreis mobilisieren die Öffentlichkeit, damit für die 49-Jährige ein Stammzellenspender gefunden wird. Die Typisierungsaktion findet am Samstag, 18. Dezember, von 11 bis 16 Uhr im Bürgerheim statt. Teilnehmen können Menschen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren.

Freunde und Gemeinde starten eine Hilfsaktion

Evas ältester Sohn (27) und ihr Bruder kommen – wie Tests gezeigt haben – als Spender nicht infrage. Auch der Abgleich mit der weltweiten Datenbank, in der alle Personen eingetragen sind, die sich in der Vergangenheit bei Typisierungsaktionen als potenzielle Spender haben erfassen lassen, ergab keinen Treffer. Freunde haben sich deswegen an die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern und Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele – die als Schirmherrin fungiert – gewandt, um die Typisierungsaktion starten zu können.

Für die gesamte Veranstaltung gibt es ein strenges Hygienekonzept und es gilt die 3G-Regel. Corona- Schnelltests für Ungeimpfte sind kostenlos vor Ort möglich, ein Arzt ist anwesend, die Blutabnahme erfolgt durch geschultes ärztliches Personal und es werden alle Fragen zur Stammzellspende geklärt. (lt)

Die Freunde und die Gemeinde Schwifting rufen zu Spenden für die Aktion Knochenmarkspende Bayern auf, damit diese weitere Typisierungsaktionen finanzieren kann. Bankverbindung: Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg; IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88; BIC: BYLADEM1KMS; Verwendungszweck: Eva - Schwifting. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich auch online unter www.akb.de registrieren.

