Viele Schulanfänger sorgen für Erleichterung in Schwifting

Manchmal fügen sich Dinge auch auf erfreuliche Weise zusammen. In Schwifting ist das aktuell der Fall. Der Ausbau und die Erweiterung des Kindergartens St. Magareta stehen an. Der hat aktuell zwei reguläre Gruppen und eine Interimsgruppe, die mit Zustimmung des Landratsamts betrieben wird. „Im September wechseln 19 Kinder in die Grundschule, das ist supergünstig für uns. Wir sparen uns das Ausweichquartier“, freut sich Rathauschefin Heike Schappele. Dadurch falle die dritte Gruppe weg und es erhalten dennoch alle einen Betreuungsplatz, die Bedarf haben.

Kinder soll während der Bauarbeiten in Schwifting möglichst viel raus

„Die Bauarbeiten werden eine Belastung für alle und die Kinder viel draußen sein“, so Schappele. Sie hofft zudem darauf, dass der Träger des katholischen Kindergartens das gesamte vorhandene Personal auch während der Bauarbeiten weiterbeschäftigt. „Wir werden Sie für die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler brauchen.“ Mit dem Um- und Anbau will die Gemeinde Platz für zwölf Krippen- und 30 Grundschulkinder schaffen. Letzteres hängt mit dem Rechtsanspruch für Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/27 zusammen. Der gilt zunächst für die ersten Klassen und wird schrittweise ausgebaut, sodass ab dem Schuljahr 2029/30 dann alle Jahrgänge diese Betreuung nutzen können. Bestandteil der Planung sind auch ein Speiseraum und eine Küche.

Die Kosten belaufen sich laut Bürgermeisterin auf rund 2,6 Millionen Euro und die Förderung – der Bescheid liegt vor – auf 50 Prozent. „Das ist für eine kleine Gemeinde wie uns schon ein enormer Betrag.“