Schwifting

vor 32 Min.

Zu breit für Schrittgeschwindigkeit? Kauferinger Weg auf dem Prüfstand

Kauferinger Weg und Am Wiesenring in Schwifting sind verkehrsberuhigte Bereiche. Es gibt Klagen über Fahrzeuge, die zu schnell unterwegs sind.

Plus Die breite Straße im Schwiftinger Neubaugebiet lädt jedoch zum Schnellfahren ein, dabei ist sie verkehrsberuhigt. Ob das überhaupt rechtens ist, beschäftigt die Gemeinde.

Im Neubaugebiet im Westen von Schwifting gilt Schrittgeschwindigkeit, weil es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich daran. Die breite und gerade Straße verleitet im Kauferinger Weg und Am Wiesenring dazu, schneller zu fahren. Der Gemeinderat diskutierte in mehreren Sitzungen über die Frage, welche Gegenmaßnahmen getroffen werden sollen. Dazu wurde auch ein Vertreter des Zweckverbandes Kommunale Dienste Oberbayern eingeladen.

Dieser informierte kürzlich unter anderem darüber, dass das Blitzen in verkehrsberuhigten Bereichen nicht möglich sei, da die Geräte erst ab 19 Kilometern pro Stunde auslösen. Diskutiert wurde im Rat auch darüber, Bodenschwellen einzubauen. Da der Winterdienst hier auch durch muss, wären abschraubbare Modelle nötig gewesen. Zumindest für Radfahrer müssten in solch einem Fall 1,2 Meter Platz gelassen werden, damit diese auch mit Anhänger ohne Probleme an der Barriere vorbeifahren können, so Bürgermeisterin Heike Schappele gegenüber unserer Redaktion. Auch der entstehende Lärm sei ein Punkt, der gegen solch eine Lösung spreche.

