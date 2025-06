Schwiftinger Gemeinderat stimmt für Kontrolle des ruhenden Verkehrs

Anfang Mai diskutierten die Schwiftinger Gemeinderäte über die Frage, wie den Problemen beim ruhenden Verkehr, beispielsweise beim neuen Spielplatz – auch beliebt bei auswärtigen Gästen – im Westen der Gemeinde, aber auch innerorts begegnet werden kann. Von Kontrollen war die Rede und vom Abschleppen von Autos, da Knöllchen keine ausreichend abschreckende Wirkung hätten. Es gab aber auch Bedenken. Das Thema wurde damals zurückgestellt, um weitere Informationen einzuholen. Inzwischen gibt es eine Entscheidung.

Ob es überhaupt zulässig ist, beim Spielplatz abschleppen zu lassen, daran äußerte das Schwiftinger Ratsmitglied Jörg Kosanke damals schon Zweifel. Dies sei nur möglich, wenn Rettungskräfte behindert würden oder eine Verkehrsbehinderung vorliege und es notwendig und verhältnismäßig sei, verwies er. Dass das Abschleppen nicht möglich sei, habe sich auf Nachfrage bestätigt, sagte Bürgermeisterin Heike Schappele.

Pro Stunde werden bei parkenden Autos 30 Euro fällig für die Gemeinde

Der Gemeinderat Schwifting verständigte sich letztlich darauf, den ruhenden Verkehr acht Stunden im Monat durch den Zweckverband kommunale Dienste Oberland kontrollieren zu lassen. Dieser verlangt, so sagte es Schappele im Mai, 30 Euro je Stunde und beim fließenden Verkehr einen Anteil von vier Euro von jedem verschickten Bußgeldbescheid. Letztererer wird in Schwifting bereits kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrollen beim ruhenden Verkehr soll in der Dorfstraße und beim Spielplatz im Kauferinger Weg liegen. Die Gemeinde hat hier ein Mitspracherecht, wo kontrolliert wird, verweist die Bürgermeisterin.

Die Zweckvereinbarung schließt die VG Pürgen mit dem Überwachungsdienst. Bevor aber auch Parksünder aufgeschrieben werden, vergehen noch einige Monate. Der Verband tagt nur zweimal im Jahr und dessen Mitglieder müssen dem Anliegen zustimmen. Auch Prittriching will, wie im März berichtet, dann den Verkehr kontrollieren lassen.