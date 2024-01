Der SC Lechfeld in Regensburg erfolgreich

Der SC Lechfeld ist beim Ratisbona-Cup in Regensburg am Start. Die Schwimmerinnen und Schwimmer fischen viele Medaillen aus dem Becken.

Der Landsberger Schwimmverein SC Lechfeld war in Regensburg beim 24. internationalen Ratisbona-Cup am Start. Auch wenn der SC Lechfeld krankheitsbedingt nur mit einem kleinen Team antreten konnte: Julia Winterstein, Malisa Janicki, Emilia Peters, Lina Danzl, Luis Hartl und Denis Sczesny zeigten sich in hervorragender Form.

So gab es für den SC Lechfeld am Ende 17 Medaillen, davon sieben Gold-, sieben Silber- und drei Bronze-Medaillen. Das ist aber lange noch nicht alles: Die Schwimmer gewannen nicht nur Medaillen, sondern erzielten auch viele persönliche Bestzeiten. Dies zeigt, dass die Sportlerinnen und Sportler sehr engagiert das Training angehen. Dank aller Unterstützer am Beckenrand oder im Hintergrund wurden sie für ihren Einsatz belohnt. Eine beachtliche Momentaufnahme ist aktuell auf der DSV-Bestenliste zu finden: Lina Danzl, Malisa Janicki und Julia Winterstein sind dort unter den besten Schwimmerinnen in Deutschland zu finden. (AZ)