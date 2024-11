Sebastian Welz weiterhin an der Spitze

Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder der „d‘ Lechtaler“ Seestall bei ihrer Jahreshauptversammlung in den Flößerstuben zurück. Im Mittelpunkt stand im Juli die Ausrichtung des 53. Gaujugendtages, bei dem in der Fuchstalhalle über 400 Kinder aus 16 Vereinen ihre Tänze vorführten. Bei dieser Gelegenheit war an den Vereinsvorsitzenden Sebastian Welz das silberne Gauehrenzeichen verliehen worden. Auch an der Ausrichtung des Gaufestes in Landsberg war man beteiligt, so gehörten Sebastian Welz und sein Stellvertreter Andreas Bemsel dem Festausschuss an.

Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung waren die turnusmäßigen Neuwahlen, die vom Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg zügig abgewickelt wurden. An der Spitze des Vereins wurden Sebastian Welz und Andreas Bemsel in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin und Kassierer sind weiterhin Marlene Sailer und Christoph Nieberle. Für die Jugend zuständig sind Veronika Schappele, Franz Rambach und Franziska Bemsel. Die Öffentlichkeitsarbeit betreut Simone Winterholler, das Inventar verwalten Eva Maier und Christine Rambach, Brauchtumswartin ist Alexandra Schmalholz und Musikwartin Isabella Nehrenheim. Die Kasse wird von Brigitte Sailer und Franz Schmalholz geprüft. Bestätigt wurde der von den Aktiven gewählte Erste Vorplattler Michael Schlee. Er löst damit Ludwig Rambach und Lukas Gschwill ab. Rambach hatte das Amt 15 Jahre ausgeübt und ist künftig neuer Gaujugendleiter. Als Dirndlvertreterinnen gewählt wurden Julia Schmalholz und Regina Neuner, die bisherige Vertreterin Doris Wiedemann wurde nach 18 Jahren Tätigkeit verabschiedet.

Gedankt wurde der Seestaller Feuerwehr für die Bewirtung der Versammlungsteilnehmer. Ein Geschenk erhielten Isabella Nehrenheim und Günter Kraus, die bei den Auftritten für die musikalische Umrahmung sorgen.

