Thomas Vogel bleibt Vorsitzender im Veteranenverein

In einem würdevollen Rahmen gedachte die Kameradschaft der Kriegsveteranen, Soldaten und Reservisten Seestall bei ihrem Jahrtag der Opfer der Kriege. Nach dem Gottesdienst und der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal, fand im Gasthaus Flößerstuben die Jahresversammlung des Vereins statt.

Dabei wurde die bisherige Vorstandschaft in ihrem Amt bestätigt. Vorsitzender Thomas Vogel übt dieses Amt schon seit dem Jahr 2003 aus. Sein Stellvertreter bleibt Bernhard Weininger, Markus Winterholler ist weiterhin der Kassier und als Schriftführer fungiert Markus Andres. Wiedergewählt wurde auch die Fahnenabordnung. Um die Beteiligung am Jahrtag zu verbessern, hatte man vor zwei Jahren beschlossen, den Beginn auf den späten Samstagnachmittag zu verlegen. Nun war man sich in der Versammlung einig, wieder zur früheren Format am Vormittag zurückzukehren.

Der Gottesdienst in der Kirche, der von Pater Joseph zelebriert wurde, hatte wegen eines Missverständnisses mit Verspätung begonnen. In seiner Ansprache am Kriegerdenkmal erinnerte Thomas Vogel an zwei Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, die 80 Jahre zurücklagen, nämlich an die Invasion der Alliierten in der Normandie und den Anschlag auf die nationalsozialistische Führung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte sich die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung zwar verringert, meinte er, mittlerweile gebe es aber eine Zeitenwende. Dadurch stünde die Bundeswehr - ebenso wie die Organe der inneren Sicherheit - vor einer großen Herausforderung. In unserer Gesellschaft, so Vogel weiter, sollten Menschlichkeit und Freiheit oberste Priorität haben und jeder sei dazu aufgerufen, Veränderungen an der demokratischen Ordnung Einhalt zu bieten. In das Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege, schloss er dann die Verteidiger der ukrainischen Nation und die Opfer unter der Zivilbevölkerung in diesem Land ein. Die Kranzniederlegung und der gesamte Jahrtag wurden von der Musikkapelle Asch unter Leitung von Katharina Fietz umrahmt.

