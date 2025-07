Senioren-Chor zündet Gospel-Feuerwerk

Von Beginn an herrschte eine besondere Atmosphäre, die sich schon mit dem ersten Lied („This Little Light of Mine“) in erwartungsfrohe Begeisterung verwandelte. Denn die 45 Sängerinnen und Sänger des hoch motivierten Senioren-Ensembles zeigten eindrucksvoll, wie viel Energie, Freude und Ausdruckskraft in ihrer Musik steckt, teilt der Chor per Pressemitteilung mit.

Ein absolutes Glanzlicht des Abends war demnach die vom Münchner Gospelpianisten und Chorleiter Michael Armann initiierte Premiere einer gleichermaßen einzigartigen wie musikalisch mutigen Song-Kombination aus dem traditionellen alpenländischen „Andachtsjodler“ und dem afrikanischen Kirchenlied „Noyana“. „Mit großer musikalischer Sensibilität und spürbarer Hingabe verband der Chor zwei Kulturen zu einem tief bewegenden Gesamterlebnis“, teilen die Organistoren mit. Das Publikum reagierte mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations. Sehr zur Freude auch der Schwiftinger Bürgermeisterin Heike Schappele und des ebenfalls anwesenden langjährigen Präsidenten des Bayerischen Musikrats und Staatsministers a.D., Dr. Thomas Goppel, der sich bereits bei früheren Konzerten als großer Fan der Sweet 60s geoutet hatte.

Senioren-Chor „Sweet 60s“ erobert seit 17 Jahren die Herzen

Insgesamt präsentierte der stimmgewaltige Seniorenchor laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches, fast anderthalbstündiges Programm mit zwölf sorgfältig ausgewählten Gospelsongs, darunter Klassiker wie „Hallelujah“, „Go Down Moses“, „Wade in the Water“ und „You Raise Me Up“. Aber auch moderne Titel wie der Power-Song „Operator“ oder das berührende Anti-Kriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ fanden großen Anklang. Zwei emotionale Zugaben – „Oh Happy Day“ und „Amazing Grace“ mit Original-Dudelsackspieler – rundeten den Abend höchst stimmungsvoll ab und ließen keinen Zweifel daran, warum dieser Chor seit mittlerweile 17 Jahren so viele Herzen erobert.

Rene Schmid, langjährige Vorsitzende der „Sweet 60s“, zeigte sich überglücklich: „Es war ein unvergesslicher Abend. Die Reaktion des Publikums hat mich tief berührt und bestärkt uns, auch neue musikalische Wege zu gehen.“ Das Fazit der Gruppe: Mit ihrer Leidenschaft und Professionalität bewiesen die „Sweet 60s“ einmal mehr, dass Musik keine Altersgrenze kennt, sondern vielmehr eine Frage der inneren Haltung ist. Ein rundum gelungenes Konzert, das noch lange nachklingen wird.

Nächste Gelegenheit, die „Sweet 60s“ live zu erleben, ist am Samstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr in der Katholischen Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Landsberg und einen Tag später um 17 Uhr in der Windacher Autobahnkirche „Maria am Wege“. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen. (AZ)