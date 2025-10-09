Rentnerin aus Lengenfeld hat mit über 60 ein neues Hobby für sich entdeckt

Das erste Mal hat es sie noch ganz schön viel Mut gekostet, vor Familie und Freunden zu singen. Ohne Mikro, ohne Musik, einfach so, bei der standesamtlichen Hochzeit ihrer Tochter. Inzwischen ist das Lampenfieber bei Andrea Brudler aus Lengenfeld der puren Freude gewichen. Vor zwei Jahren entdeckte die 66-Jährige dieses Hobby für sich neu und hatte seit dem schon mehrere öffentliche Auftritte. Wie es dazu kam.

Damals im Standesamt gab Brudler einen romantischen Klassiker zum Besten: „Can‘t Help Falling in Love“ von Elvis Presley sang sie für ihre Tochter und deren frisch getrauten Ehemann. „Ich habe schon immer gerne andere Menschen mit solchen kleinen Einlagen überrascht“, sagt Brudler. Trotz ihrer Nervosität lief alles nach Plan. „Es hat Spaß gemacht und kam gut bei den Leuten an“, erinnert sie sich. Dass auf die private Gesangseinlage öffentliche Auftritte folgen würden, hatte die Lengenfelderin damals nicht erwartet.

Anfangs sang Andrea Brudler aus Lengenfeld nur bei Familienfeiern

Unterstützung bekam sie von einem Bekannten aus Lengenfeld, der selbst Musik macht. „Es hat mir bei dem Equipment wie einem Mikrofon geholfen“, sagt Brudler. Als sie ihm vorsang, zeigte er sich überzeugt: „Das können wir weiterentwickeln.“ Er schickte also ein Video von der Hobbysängerin an einen Freund, der wiederum ein kleines Aufnahmestudio daheim hat. „In einem kleinen, grauen Gartenhäuschen hat er denn zehn von mir gesungene Lieder aufgenommen. Einfach aus Interesse, um mal zu sehen, wie das klingt“, erzählt Brudler. An Auftritte hat sie auch dann noch nicht gedacht. „Mich hat das Singen einfach bereichert. Es tut mir unglaublich gut.“ Wenn sie singt, könne sie an Ort und Stelle loslassen und ihre Seele befreien.

Mit ihrer neuen Ausrüstung, einem Mikro und einem Bluetooth-Lautsprecher, trat sie schließlich immer wieder mal bei Familienfeiern auf. Als ihre Auftritte auch bei ihren Freundinnen gut ankamen, überlegte Brudler, die sich ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe engagiert, ob sie sich damit nicht sozial einbringen könnte. „Ich möchte vor allem Menschen eine Freude machen“, sagt die 66-Jährige. So landete sie zum Vorsingen beim Vorstand des Landsberger Seniorenbeirats – und überzeugte prompt. Im Juli dieses Jahres hatte sie ihren ersten größeren Auftritt vor fremdem Publikum: im Kratzertreff vor rund 20 Seniorinnen und Senioren im Rahmen des Seniorenkulturprogramms.

Die Hobby-Sängerin ist offen für weitere Auftritte

Auch beim diesjährigen Brückenfest in Landsberg sang die Rentnerin für Besucherinnen und Besucher. „Das war so ein schöner Tag, ich wollte gar nicht mehr aufhören zu singen. Von 19 bis 23 Uhr war ich dort“, erzählt Brudler. „Ich frage mich wirklich, wieso ich damit nicht schon längst angefangen habe.“ Bis vor zwei Jahren hatte sie mit Gesang nicht viel zu tun – sie habe jedoch schon immer gerne gesungen, wenn es die Gelegenheit dazu gab. Die studierte Biologin hat mehrere Jahre in ihrem Bereich gearbeitet und sich dann um ihre drei Kinder gekümmert. Inzwischen singt sie jeden Tag, von Frank Sinatra über Marilyn Monroe hin zu Miley Cyrus. 85 Lieder hat sie aktuell im Repertoire. „Da ich mich jeden Tag ärgere, muss ich auch jeden Tag singen“, sagt Brudler und lacht.

Gesangsunterricht hat die Lengenfelderin bisher nicht genommen. „Ich habe mich im Internet ein bisschen über Techniken und die richtige Atmung informiert. Das Atmen ist sehr wichtig“, sagt Brudler. In Zukunft möchte sie gerne noch öfter als Sängerin bei Veranstaltungen auftreten, sei es bei Vernissagen, Firmenfeiern oder für den Seniorenbeirat. Als Nächstes wird sie auf der Geburtstagsfeier einer Freundin singen. Für solche Gelegenheiten schreibt Brudler auch mal Lieder um. „Für den Geburtstag meiner Mutter habe ich das Lied ‚Mit 66 Jahren‘ von Udo Jürgens zu ‚Mit 90 Jahren‘ umgedichtet und den Text individualisiert“, erzählt Brudler.

Dass ihr schon der ein oder andere Auftritt ermöglicht wurde, freut die 66-Jährige. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut ankommt“, sagt sie. Neben ihren zwei anderen großen Hobbys, Golfen und Bridge spielen, bereichere das Singen ihr Leben enorm. Lampenfieber hat sie übrigens längst nicht mehr. „Wer mir nicht zuhören will, geht einfach weiter“, so ihr Credo.