Die Bahn und ihre Langsam-Fahrstellen: Folgt ein Verkehrschaos im Landkreis Landsberg?

Die Zahl ist nur geschätzt. Aber die Experten im Landratsamt gehen davon aus, dass werktäglich rund 5000 Pendler, also Schüler, Studenten und Arbeitende, aus dem Landkreis Landsberg mit dem Zug in den Großraum München fahren. Sie alle sind auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und München unterwegs. Jener Abschnitt, auf dem die Deutsche Bahn im kommenden Jahr rund ein halbes Dutzend sogenannter Langsam-Fahrstellen einrichten will. Die ohnehin schon gebeutelten Pendler müssen sich deswegen wohl auf noch mehr Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Doch bleibt das Problem allein auf der Schiene oder wirkt es sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr in der Region aus?

Der Fahrplan für die Busse des öffentlichen Nahverkehrs ist an die Abfahrtszeiten der Züge auf der Strecke von Buchloe nach München mit ihren Bahnhöfen in Kaufering und Geltendorf angepasst. Nicht nur deswegen sieht Landrat Thomas Eichinger (CSU) die aktuelle Entwicklung mit Sorge. Inwieweit die Langsam-Fahrstellen Auswirkungen auf die Fahrpläne der Busse im Landkreis Landsberg haben, könne noch nicht abgeschätzt werden. Dies sei erst möglich, wenn die Deutsche Bahn ihren Fahrplan vorlegt. Der Landrat befürchtet aber, dass nun Pendler vermehrt auf das Auto setzen werden. Das sei kontraproduktiv mit Blick auf die erhoffte Verkehrswende und eine mögliche Entlastung der schon jetzt stark frequentierten A96 von und nach München.

Landrat Thomas Eichinger unterstützt einen offenen Brief an die Deutsche Bahn

Deswegen unterstützt Thomas Eichinger auch den Inhalt eines offenen Briefs der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) und von Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) an die Deutsche Bahn. Sie warnen darin vor einer Kettenreaktion. Denn mit einer Fahrzeitverlängerung werde das ohnehin angespannte Fahrplankonzept auf der Achse Buchloe-München vollständig auseinanderbrechen. Die Züge, die aus dem Allgäu kommen, halten momentan rund 35 Minuten in München und fahren dann wieder zurück. Bei einer erwarteten Fahrzeitverlängerung von etwa 15 Minuten pro Richtung würde die verbleibende Wendezeit nicht mehr ausreichen, um einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Mit Einschränkungen auf der Strecke zwischen Buchloe und München ist laut Bahn zwischen Anfang 2026 und dem Sommer zu rechnen, im Regionalverkehr, im Fernverkehr und auf der S4. Auf einer Länge von insgesamt mehr als 25 Kilometern sind so viele Langsam-Fahrstellen vorgesehen, dass wahrscheinlich Züge ausfallen, Anschlusszüge nicht erreicht werden und die bereits ausgearbeiteten Fahrpläne für das nächste Jahr durcheinandergeraten. Die Züge dürfen nur noch mit 70 statt bis zu 160 Kilometern pro Stunde unterwegs sein und benötigen rund eine Viertelstunde länger.

Die Schienennetzgesellschaft der Deutschen Bahn, die DB Infrago, hatte andere Bahnunternehmen und die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des Freistaats den Regionalverkehr organisiert, über die Einschnitte informiert. Nach der Konferenz hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, man wolle mit den Zugbetreibern Konzepte erarbeiten, „um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten“. Außerdem gehe man „notwendige Instandsetzungsarbeiten“ mit Hochdruck an, um die Zahl der Langsam-Fahrstellen zu verringern beziehungsweise diese „schnellstmöglich“ wieder aufzuheben. Landrat Thomas Eichinger, hat indes wenig Hoffnung, dass dies gelingt. Viel zu oft habe er die „Trägheit“ der Deutschen Bahn erlebt.

Tragisches Zugunglück im Juni 2022 bei Garmisch-Partenkirchen

Langsam-Fahrstellen werden normalerweise angeordnet, damit keine Züge auf Streckenabschnitten mit mangelhaften Gleisen, Weichen und Schwellen entgleisen. Auf der Strecke zwischen Buchloe und München richtet die Deutsche Bahn diese offenbar vorsorglich ein, um viel genutzte Streckenabschnitte so zu schonen, damit keine größeren Schäden entstehen. Das Vorgehen hat wohl mit dem tragischen Zugunglück im Juni 2022 bei Garmisch-Partenkirchen zu tun. Dort hatte es die Deutsche Bahn laut eigenen Untersuchungen und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft versäumt, wegen schadhafter Betonschwellen eine Langsam-Fahrstelle einzurichten. An der Stelle entgleiste ein Regionalzug, der dort mit rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Fünf Menschen starben, weitere Fahrgäste wurden verletzt.

Dass auf der Strecke zwischen Buchloe und München zahlreiche Langsam-Fahrstellen notwendig sind, verwundert viele Menschen in der Region. Denn die Deutsche Bahn hat die Strecke von München über Buchloe und Memmingen nach Lindau zwischen 2018 und 2021 für mehr als eine Milliarde Euro ausgebaut, modernisiert und elektrifiziert und so die Reisezeit von München nach Zürich um rund eine Stunde verkürzt. Vor wenigen Tagen kündigte die Bahn weitere Baustellen auf der S4 und m Allgäu-Netz an. Dort sollen Gleise und Weichen saniert werden.