Sofortiges Badeverbot an einem See bei Steingaden

Das Gesundheitsamt Weilheim-Schongau warnt: Bei einer routinemäßigen Badewasser-Wasserprobe am 18. August wurden am Grubsee bei Steingaden reichlich „Microcystis“ – eine Gattung der Cyanobakterien – also Blaualgen, nachgewiesen.

Das Gesundheitsamt verhängt daher ein sofortiges Badeverbot für das Gewässer, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Ein Kontakt mit den toxischen Bakterien kann Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, Lungenentzündung und Fieber verursachen. Die Aufnahme größerer Mengen von Microcystin kann bei Mensch und Tier Leberschäden und weitere organische Funktionsstörungen verursachen.

Die zuständige Gemeinde Peiting wurde angewiesen, ein entsprechendes Schild mit dem Hinweis „Achtung Blaualgen! Baden verboten“ anzubringen. Alle Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, dieses Badeverbot zu beachten, um im eigenen Interesse gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Das Gesundheitsamt Weilheim überwacht die Situation vor Ort fortlaufend und wird über alle Veränderungen die Gemeinde Peiting und die Öffentlichkeit umgehend informieren, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)