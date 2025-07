Beim interkulturellen Spielplatzfest wird das Miteinander groß geschrieben

Bunte Wimpelketten flatterten im Wind, Trommeln hallten durch die Siedlung, neugierige Kinderaugen spitzten um die Ecke: Der Spielplatz im Landsberger Westen wurde zum lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Eingeladen hatten die Integrationsbeauftragten der Stadt, um mit dem interkulturellen Spielplatzfest ein starkes Zeichen für ein lebendiges Miteinander der Kulturen und Menschen zu setzen. Auf den Wiesen wurde getobt, gelacht, das bunte Schwungtuch tanzte im Wind und überall wurden neue Kontakte geknüpft – ein freundschaftliches, freudvolles Miteinander für Groß und Klein, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Schon von weitem lockten die mitreißenden Rhythmen der Trommelgruppe rund um Pape Kane die Nachbarschaft aus den Häusern. Der Trommelworkshop begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen und brachte den Platz zum Beben. Ein weiterer Höhepunkt war laut Pressemitteilung der Auftritt der Tanzschule Payer, die mit ihrer Show begeisterte. Danach hieß es, Mitmachen und Mittanzen.

Die Stelzengruppe ist zum ersten Mal bei einem Landsberger Spielplatzfest dabei

Stark umlagert war auch das Angebot des Dao-Centers, das Einblicke in Körperbeherrschung und Selbstverteidigung bot. An den Pavillons des Familientreffpunkts Minimax der SOS-Beratungsstelle sowie der Familienoase Landsberg herrschte reges Treiben, es wurde gebastelt, geratscht und gelacht. Auch beim Angebot von Happyday-WS mit kreativen Workshops rund um Seifen und Badesalze war kaum ein freier Platz zu finden. Die Stelzengruppe Aurum, die mit drei jungen Stelzenläuferinnen in fantasievollen Kostümen für staunende Gesichter sorgte, war zum ersten Mal dabei. Begleitet wurden sie von mittelalterlichen Klängen des Stadtbarden Erik Müller auf der Laute und der Flöte von Kathrein von Eulenstein. (AZ)