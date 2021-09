Leon und Elena Lilik: Zwei Spitzensportler finden zueinander

Plus Leon Lilik spielt seit dieser Saison beim HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga. Seine Frau Elena ist frischgebackene Kanuslalom-Weltmeisterin. Wie die beiden ihren Sportleralltag unter einen Hut bringen.

Eigentlich müssten sich Riverkings-Neuzugang Leon Lilik und seine Frau Elena jetzt ein paar Tage Urlaub genehmigen. Gerade eben wurde Elena Lilik nämlich Weltmeisterin und Vizeweltmeisterin im Kanuslalom. Doch ihr Mann Leon steht mitten in der Vorbereitung für die neue Oberligasaison mit dem HC Landsberg. Die Spitzenkanutin ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass sich der Verteidiger ausgerechnet für Landsberg als neuen Verein entschieden hat.