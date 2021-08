Schützengau hat neuen Vorsitzenden

Peter Brich tritt als Schützenmeister im Gau Landsberg ab. Der bisherige Schatzmeister rückt auf. Bei der immer wieder verschobenen Wahl werden weitere Posten besetzt

Mit nahezu eineinhalb Jahren Verspätung wurde an der Spitze des Schützengaues Landsberg der längst angekündigte Generationswechsel vollzogen. Peter Brich, seit 2009 im Amt, hat die Aufgabe abgetreten. Zum Nachfolger wurde in Scheuring auf der mehrfach verschobenen Versammlung der bisherige Gauschatzmeister Tino Fillinger gewählt. Neu sind auch die beiden Stellvertreter des Gauschützenmeisters. Am deutlichsten zeigt sich die erfolgte Verjüngung der Führung beim Zweiten Gauschützenmeister. Adrian Offer aus Egling ist auch Gaujugendleiter. Nach längerer Vakanz konnte mit Torsten Günther aus Pürgen auch die Position des Dritten Gauschützenmeisters wieder besetzt werden.

Wenig Änderungen gab es beim übrigen Vorstand. Für die Finanzen, und damit Fillingers Nachfolgerinnen, sind nun Ursula Schmid und Lisa Stork zuständig. Alle Kandidaten und Kandidatinnen bekamen bei den von Bezirksschützenmeister Alfred Reiner durchgeführten Neuwahlen einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

Fillinger übernahm 2007 die Jugendleitung bei den Reischer Schützen, ehe er in den letzten zehn Jahren den einstmals sehr aktiven Verein als Vorstand wieder in Schwung brachte. Als zielsicherer Aktiver ist er mit dem Luftgewehr und der Luftpistole mitbeteiligt an den Rundenwettkampferfolgen seines Vereins. Seit 2013 übernahm er auch im Gau als Schatzmeister eine wichtige Funktion.