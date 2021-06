Radrennsport

Dießener Radteam überzeugt beim Rennen in Slowenien

Sehr gute Ergebnisse erzielte das AS Cycling Team aus Dießen beim Rennen in Slowenien.

Nach der langen Corona-Pause findet in Slowenien ein Rennen der UCI Granfondo World Series statt. Acht Starter des Dießener AS Cycling Teams treten gegen prominente Konkurrenz an.

Beim ersten gemeinsamen Team-Rennen der Saison im slowenischen Ljubljana haben insgesamt acht Mitglieder des Dießener AS Cycling Teams hervorragende Ergebnisse. Einen ganz besonderen Erfolg kann dabei Teamchef Alexander Steffens verbuchen. Unter Leitung des Teamchefs Alexander Steffens, mit einem starken Betreuerstab und dank der Massagen von Silvia Aydt aus Hofstetten war es für fünf Teammitglieder nicht nur die erste aufregende Reise seit der Corona-Pandemie, sondern auch das erste professionell betreute Rennen ihrer sportlichen Karriere. Der Tour-de-France-Sieger gibt den Startschuss Bei sommerlichen Temperaturen fiel am Sonntag um 9 Uhr für 900 Teilnehmer der Startschuss zum „Maraton Franja“ der UCI Granfondo World Series – und zwar durch den slowenischen Rennradprofi und aktuellen Tour-de-France-Gewinner Tadej Pogacar. Auf abgesperrten Straßen ging es vom Stadtviertel BTC-City in Ljubljana auf einer insgesamt 156 Kilometer langen Strecke und mit rund 1500 Höhenmetern durch das slowenische Hinterland. „Die Stimmung auf der Strecke war einfach fantastisch“, schwärmt der Moorenweiser Bäckermeister und Hobby-Rennradfahrer Markus Hufnagel, der sich auch durch einen Platten während des Rennens die Stimmung nicht verderben ließ. „Die Slowenen waren so wahnsinnig hilfsbereit, die Zuschauer an der Strecke haben mir meinen Reifen geflickt und wollten, dass ich mich währenddessen in ihrem Campingstuhl ausruhe“, erzählt er begeistert. Steffens auf Platz drei in seiner Altersklasse Die 40. Ausgabe des „Maraton Franja“ gewann der elffache Tour-de-France-Etappensieger Johnny Hoogerland aus den Niederlanden, gefolgt von den ehemaligen slowenischen Radsport-Profis Matic Groselj und Gregor Tekavec. Der Dießener Team-Chef Alexander Steffens überzeugte damit einmal mehr mit seiner Leistung als Gesamtfünfter und Dritter seiner Altersklasse. Ein ganz besonderer Erfolg für ihn war der Gewinn des roten Trikots für die beste Sprintwertung. Alexander Steffens gewinnt das rote Trikot. Foto: Irma Baloh AS-Cycling-Team-Mitglied Christian Schürenberg aus Windach konnte sich in einer der stärksten Altersklassen (M35-39) mit einer beeindruckenden Fahrweise auf Anhieb das WM-Ticket für die UCI Granfondo World Championships in Sarajevo im Oktober dieses Jahres lösen. Überglücklich und unbeschadet beendeten auch Günter Baumann und Paul Sachse ihr erstes Rennen. Chris Drewes ging es wie Markus Hufnagel und auch er nutze bei einer Reifenpanne die slowenische Gastfreundschaft voll aus. Vor allem aber die Damen im Team konnten durch ihre herausragenden Leistungen ebenfalls auf sich aufmerksam machen: Die ehemalige Triathletin Miriam Steffens aus Dießen (31), erfuhr sich bei ihrem ersten Radrennen den 6. Platz der Damen-Gesamtwertung und verpasste das Podium in ihrer sehr stark besetzten Altersklasse nur sehr knapp. Bei der Premiere gleich auf Platz eins Die 52-jährige Ina Repetzki aus Landsberg durfte sich im ersten Rennen ihres Lebens als Schnellste in ihrer Altersklasse gleich ganz oben aufs Treppchen stellen. Für das gesamte AS Cycling-Team war es ein sehr wunderschönes, erfolgreiches und spaßiges Wochenende zum Saisonstart. (lt) Lesen Sie dazu auch Auf zwei Rädern ziemlich schnell unterwegs

Rennradfahrer Alexander Steffens beweist seine Bergqualität

Der Profi-Traum überdauert Corona

