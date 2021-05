Radsport

vor 49 Min.

Steffens startet glänzend in die Saison

Alexander Steffens aus Dießen konnte am Sonntag bei seinem ersten Rennen der Saison in Italien die italienischen Radrennfahrer mit einer fulminanten Rennleistung überraschen.

Plus Der Dießener Alexander Steffens fährt bei seinem ersten Saisonrennen in Italien auf Platz drei. Nicht nur deshalb war es für ihn ein besonderes Rennen, sagt er.

Die vergangene Saison hat er mit dem zweiten Rang abgeschlossen, nun hat Alexander Steffens fulminanten Saisonstart hingelegt: Der Dießener fuhr am Sonntag in Italien sein erstes Rennen in diesem Jahr - mit großem Erfolg.

