Schießen

17.08.2021

Schützengau Landsberg hat neuen Vorsitzenden

Peter Brich (links) hat die Führung des Schützengaus Landsberg an den bisherigen Schatzmeister Tino Fillinger abgegeben. Bei der Versammlung wurden auch neue Stellvertreter gewählt.

Plus Peter Brich tritt als Schützenmeister im Gau Landsberg ab. Der bisherige Schatzmeister rückt auf. Bei der immer wieder verschobenen Wahl werden weitere Posten neu besetzt.

Von Ulrike Deininger und Karlheinz Fünfer

Mit nahezu eineinhalb Jahren Verspätung wurde an der Spitze des Schützengaues Landsberg der längst angekündigte Generationswechsel vollzogen. Peter Brich, seit 2009 im Amt, hat die Aufgabe abgetreten. Zum Nachfolger wurde in Scheuring auf der mehrfach verschobenen Versammlung der bisherige Gauschatzmeister Tino Fillinger gewählt. Neu sind auch die beiden Stellvertreter des Gauschützenmeisters. Am deutlichsten zeigt sich die erfolgte Verjüngung der Führung beim Zweiten Gauschützenmeister. Adrian Offer aus Egling ist auch Gaujugendleiter. Nach längerer Vakanz konnte mit Torsten Günther aus Pürgen auch die Position des Dritten Gauschützenmeisters wieder besetzt werden.

