SG sichert Überleben

Lengenfeld und Stoffen begraben die Rivalität. Es gibt große Pläne

Eigentlich hätte der SV Lengenfeld nach der abgebrochenen Saison in die Fußball-B-Klasse absteigen müssen, jetzt tritt der SVL aber als Spielgemeinschaft (SG) mit dem FC Stoffen weiter in der A-Klasse 7 an. Diese SG sicherte nicht nur den Klassenerhalt, sondern auch das Fortbestehen beider Mannschaften und sie bewirkt auch viel in der Gemeinde.

Die personellen Schwierigkeiten waren in der vergangenen Saison extrem. „Wir hatten da leider ein großes Problem“, sagt Christian Biberger, Vorsitzender des SV Lengenfeld. „Aber jetzt ist es ganz anders. Bis zu 22 Spieler sind im Schnitt im Training.“ Damit nicht genug: „Ich würde sagen, wir haben eine schlagkräftige Truppe für die A-Klasse, mit der wir langfristig auch die Kreisklasse anvisieren können, und auch eine ausgereifte B-Klasse-Mannschaft.“ Im Endeffekt sei die Zusammenlegung der Fußballabteilungen „die Rettung für beide Mannschaften“ gewesen.

Aber es geht den Vereinen nicht nur um die Herren-Mannschaften. Früher hatte man im Nachwuchs die JFG Lechrain gegründet, der auch der FC Issing angehörte, vor nicht allzu langer Zeit wurde daraus die SG Lechrain (LT berichtete), in der aber nur mehr die A- und B-Jugend spielt. „Alle anderen Mannschaften treten bereits als SG SV Stoffen/Lengenfeld an“, sagt Christian Biberger. Und das Erfreuliche: Man habe im Verein auch genügend Trainer.

Der Zusammenschluss macht sich auch bemerkbar: Von der G- bis zur A-Jugend hat die SG zehn Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb. „Jetzt gibt es auch nicht mehr die Rivalität, der eine ist Stoffener, der andere Lengenfelder. In einer Gemeinde muss man zusammenarbeiten“, so Biberger. So könne man auch besser für den Fußball werben: „Spätestens ab nächstem Jahr wollen wir auch an die Schulen gehen“, kündigt der 37-Jährige an. Bislang sei das nicht möglich gewesen – die Schulen wollten keinen Verein benachteiligen.

Das Konzept, das man erstellte, habe auch den ehemaligen Windacher Trainer Max Werbach, früher Bayernliga-Spieler, überzeugt, so Biberger. Werbach gefalle, was hier aufgebaut werde. Jetzt müssten nur noch die Ergebnisse stimmen: „Im ersten Spiel waren zwei wichtige Spieler verletzt, auch müssen wir uns noch ein bisschen einspielen“, so der SVL-Vorsitzende.

In den Testspielen allerdings, in denen man komplett habe antreten können, sei das Potenzial der Mannschaft zu sehen gewesen. Chancenlos sei man gegen Finning aber sicher nicht. (mm)