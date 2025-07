Acht Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis kämpfen um den Titel beim VR-Bank Cup

Beim VR-Bank Cup wird die beste Fußball-Mannschaft im Landkreis gesucht. Die Vorrunde ist beendet. Im Viertelfinale kommt es am Samstag, 19. Juli, zu folgenden Partien: Stoffen/Lengenfeld tritt gegen Finning an und Jahn Landsberg gegen Greifenberg. Beide Partien werden 11 Uhr angepfiffen. Ab 12.30 Uhr ermitteln dann Igling und Erpfting sowie der VfL Kaufering und der TSV Landsberg II die weiteren Teilnehmer der Halbfinals. Gespielt wird im VR Bank Stadion in der Jahnstraße in Landsberg. Ab 14.30 Uhr werden dann die Halbfinals ausgespielt. Das Spiel um Platz drei (11 Uhr) und das Finale (14.30 Uhr) finden dann am Sonntag im Sportzentrum in Kaufering statt. (AZ)

Ergebnisse der Gruppenphase Gruppe A Jahn Landsberg - Finning 1:0 Erpfting - Fuchstal 4:3 Finning - Erpfting 0:3 Fuchstal - Jahn Landsberg 2:2 Jahn Landsberg - Erpfting 2:0 Fuchstal - Finning 0:3 Gruppe B Penzing - Stoffen/Lengenf. 2:3 Unterdießen - TSV Landsb. II 0:6 Stoffen/L. - Unterdießen 2:1 TSV Landsberg II - Penzing 3:1 TSV LL II - Stoffen/L. 0:1 Penzing - Unterdießen 1:1 Gruppe C Kaufering - Igling 4:1 Dettenschw./Th. - Greifenb. 0:5 Igling - Dettenschw./Th. 9:0 Greifenberg - Kaufering 2:1 Kaufering - Dettenschwang 5:0 Greifenberg - Igling 1:4