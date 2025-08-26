Denklingen lehnt die Favoritenrolle im Bezirksliga-Derby gegen Raisting ab

Es ist immer wieder ein Highlight in der Region: das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfL Denklingen und dem SV Raisting. Bereits elf Mal standen sich die Teams in den vergangenen Jahren gegenüber - dabei spricht die Statistik für das Team vom Ammersee. Doch in dieser Saison scheint alles anders zu sein - worauf sich der Denklinger Trainer aber nicht verlassen will. Am Mittwochabend ist um 18 Uhr in Denklingen Anstoß.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86920 Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Favoritenrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis