Am Mittwochabend erwartet der VfL Denklingen zum Derby der Fußball-Bezirksliga den SV Raisting

Fußball

Denklingen lehnt die Favoritenrolle im Bezirksliga-Derby gegen Raisting ab

Unter neuen Vorzeichen findet in dieser Saison das Derby zwischen Denklingen und Raisting statt. VfL-Trainer Chris Schmitt sieht die Gäste dennoch ebenbürtig.
Von Margit Messelhäuser
    Hart umkämpft waren in der Vergangenheit die Derbys zwischen Denklingen (blaue Trikots) und Raisting. Am Mittwochabend findet es wieder statt.
    Hart umkämpft waren in der Vergangenheit die Derbys zwischen Denklingen (blaue Trikots) und Raisting. Am Mittwochabend findet es wieder statt. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Es ist immer wieder ein Highlight in der Region: das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfL Denklingen und dem SV Raisting. Bereits elf Mal standen sich die Teams in den vergangenen Jahren gegenüber - dabei spricht die Statistik für das Team vom Ammersee. Doch in dieser Saison scheint alles anders zu sein - worauf sich der Denklinger Trainer aber nicht verlassen will. Am Mittwochabend ist um 18 Uhr in Denklingen Anstoß.

