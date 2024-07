Der Landsberg X-PRESS hat Gegner im Griff und engagiert sich sozial

Sehr viele zufriedene Gesichter waren am Samstag im Landsberger Sportzentrum zu sehen. Kein Wunder, der Landsberg X-Press ließ zu keiner Zeit einen Zweifel daran aufkommen, welche Mannschaft beim 34:14 den Rasen in der Regionalliga-Partie gegen die Munich Rangers als Sieger verlassen würde. Und auch abseits des Rasens war für die 870 Zuschauer und Zuschauerinnen einiges geboten. Ein Eishockeyspieler des HC Landsberg fand sich während der Halbzeit in einer ungewohnten Rolle wieder.

