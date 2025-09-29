Ammersee-Ruderer mit Start-Ziel-Sieg bei größtem Achter-Rennen Deutschlands

Zwölf Kilometer, beste Bedingungen auf dem Starnberger See und ein Boot mit Sportlern aus verschiedenen Vereinen: Beim 39. Roseninsel-Achter, dem größten Achter-Rennen in Deutschland setzt sich eine Renngemeinschaft mit Ammersee-Beteiligung in der Altersklasse 55 an die Spitze und krönte einen langen Rudersommer mit Platz eins in 47:37,68 Minuten.

Ruderer gewinnen mit kompfortablen Vorsprung auf Starnberger See

Schon kurz nach dem Start wurde klar, dass es zwar erst die erste gemeinsame Ausfahrt in dieser Besetzung ist, im Achter aber dennoch alles greift: Rhythmus, Länge, Druck. Schlag für Schlag baut die Mannschaft den Vorsprung vor dem Boot des Münchener Ruderclubs aus. Im Ziel bdeutete dies einen komfortablen Abstand zur Konkurrenz und den drittschnellsten Achter in der Mastersklasse.

Die Renngemeinschaft vereinte Erfahrung und Kraft aus mehreren bayerischen Vereinen: Straubinger RC, Regensburger RV, Regensburger RK, Schweinfurter RC Franken und die Ammersee-Ruderer. Im Boot: Dr. Jürgen Schüppel, Nico Kretschmann, Michael Feigl, Gunter Zeug (alle Ammersee-Ruderer), Ralf Goldbrunner, Wolfgang Simon, Olav Digutsch und Jörg Reinhardt, gesteuert von Maximiliane Engl.