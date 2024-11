Basketball-Damen der DJK Landsberg laden zum Spitzenspiel

Für die Landsberger Teams in der Basketball-Bezirksoberliga stehen zwei Heimspiele an. Bereits am Samstag, ab 19.30 Uhr, erwarten die Herren des Teams Heimerer Schulen Aufsteiger Traunstein. Am Sonntag kommt es ab 14 Uhr zum Spitzenspiel der Damen, dann treten die beiden noch ungeschlagenen Teams gegeneinander an.

Zwei Spiele, zwei Siege: Für die Damen der DJK läuft es als Aufsteiger in der Bezirksoberliga bislang perfekt. Zuletzt feierte das Team gegen Tigers München sogar einen 77:35-Kantersieg. Am Sonntag erwarten die Landsbergerinnen nun mit dem TSV München Ost II die zweite, noch ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Wie Landsberg hat München erst zwei Spiele absolviert und sowohl gegen Freising als auch Jahn München II gewonnen. Beginn in der Saarburghalle am Sonntag ist um 14 Uhr.

Landsbergs Gegner steht im Mittelfeld der Bezirksoberliga

Für die Landsberger Herren geht es am Samstag darum, den dritten Tabellenplatz zu festigen: Gegen Aufsteiger Traunstein ist ein weiterer Sieg des Teams Heimerer Schulen fest eingeplant. Auf die leichte Schulter genommen werden dürfen die Traunsteiner nicht - zwei ihrer bislang fünf Spiele konnten sie gewinnen und zeigten damit, dass sie in der Bezirksoberliga auf jeden Fall mithalten können. Die Partie beginnt am Samstag, um 19.30 Uhr, in der Hipper-Halle.