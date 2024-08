Basketballerin Leonie Fiebich erreicht bei Olympia das Viertelfinale

Die deutschen Basketballerinnen sind bei den Olympischen Spielen von Paris auf dem besten Weg, Historisches zu erreichen. Mit ihnen auch eine Landsbergerin: Leonie Fiebich, die ihre ersten Würfe bei der DJK Landsberg absolvierte, zählt zu den Leistungsträgerinnen. Unterstützt wird sie - von den Zuschauerrängen aus - auch von ihren Eltern.

Mit 75:64 haben die deutschen Basketballerinnen gegen die starken Japanerinnen in Lille gewonnen. Satou Sabally (33), Alexis Peterson (11) Luisa Geiselsöder (10) und Leonie Fiebich (6) waren hier die erfolgreichsten Werferinnen. Mitgefiebert haben auch die Eltern von Leonie, Mathias und Corina, bei diesem wichtigen Spiel. „Leider haben wir keine Möglichkeit, mit Leonie Kontakt aufzunehmen. Die Spielerinnen sind richtig eingesperrt und kommen nur einen halben Tag raus zum Luftschnappen“, berichtet Mathias Fiebich.

Für die Basketballerinnen geht es bald ins Olympische Dorf

Die Atmosphäre und die Stimmung in Lille sei sensationell. Alles, so Mathias Fiebich im Gespräch mit unserer Redaktion, sei top organisiert und „hier sind nur super Athleten zu sehen“, sind Leonies Eltern begeistert. „Es wird Basketball vom Feinsten gespielt. Die Mädels haben nach dem Sieg gegen Japan ihr gestecktes Ziel erreicht. Alles, was jetzt kommt, kommt obendrauf“, so der begeisterte Vater von Leonie. Am Sonntag geht es für die deutsche Mannschaft noch gegen die USA, doch das Viertelfinale ist bereits geschafft. „Und dann kommt die Mannschaft in das Olympische Dorf nach Paris“, freut sich Mathias Fiebich auf den weiteren Weg.