Ein schwaches Viertel kostet den Basketballerinnen der DJK-Landsberg den Sieg

Im zweiten Viertel verspielten die Basketballerinnen der DJK einen durchaus möglichen Sieg bei den Haching Baskets. Erneut zeigten die Aufsteigerinnen, dass sie in der Bayernliga auf jeden Fall mithalten können, doch „der Korb war wie vernagelt“, sagte DJK-Spielerin Linda Dambaur. Ein Beinbruch sei die Niederlage aber keineswegs.

Wie schon im ersten Spiel gegen den TV Augsburg II, das die Landsbergerinnen mit 71:63 gewonnen hatten, zeigten sie auch bei den Haching Baskets von Beginn mit richtig schönem Team-Basketball. Beide Mannschaften waren nach dem ersten Viertel auch gleichauf (24:22) und Landsberg startete hoch motiviert in den zweiten Abschnitt. Doch auf einmal ging im Abschluss nichts mehr: Nur sieben Punkte verbuchten die DJK-Damen. „Dabei hatten wir nicht nur sehr gute Chancen, sondern auch gute Würfe, aber uns hat am Ende einfach das Glück gefehlt“, sagte Dambaur. Das hatten dagegen die Hachinger auf ihrer Seite, die 19 Punkte erzielten und so mit einer komfortablen 43:29-Führung in die Halbzeit gehen konnten.

DIe DJK-Damen können die Niederlage gut verkraften

Die Landsbergerinnen ließen sich davon aber nicht entmutigen, sie kämpften weiter und das dritte Viertel ging nur knapp mit 16:19 verloren (45:62), das letzte Viertel gewannen die DJKlerinnen mit 11:10, die 56:72-Niederlage konnten sie aber nicht verhindern. „Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir uns das Spiel der Hachingerinnen hatten aufdrücken lassen“, sagte Linda Dambaur. „Wir hätten auch gewinnen können, aber eben nicht an diesem Tag.“ Insgesamt stecke die Mannschaft die Niederlage locker weg: „Es war klar, dass wir in der Bayernliga nicht mehr jedes Spiel gewinnen, aber wir sehen, dass wir in dieser Liga bestehen können.“