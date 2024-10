HSB Landsberg fährt zum Spitzenspiel der Bezirksoberliga

Bislang läuft es für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg in der Bezirksoberliga perfekt: Zwei Spiele, zwei Siege, so die bisherige Bilanz für das Team von Trainer „Miga“ Migala. Am Sonntag steht ein Härtetest an, dann sind die Landsberger beim ebenfalls noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Oberhaching II zu Gast, Spielbeginn ist um 17 Uhr.

In der vergangenen Saison verpassten die Oberhachinger den Aufstieg, die ersten Spiele zeigen, dass sie diesen Rückschlag gut weggesteckt haben. Nach drei Spielen sind die Gastgeber noch ungeschlagen und überzeugten bislang sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Einzig der Sieg zuletzt gegen SV WB München fiel mit 79:75 knapp aus.

Gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze?

So überzeugend waren die Erfolge der Landsberger bislang nicht, vor allem gegen Mammendorf war es eine Zitterpartie in den letzten Sekunden. Doch das spielt am Sonntag keine Rolle mehr. Wichtig für die Landsberger wird sein, die Topscorer von Oberhaching in den Griff zu bekommen, dann wäre durchaus ein Wechsel an der Tabellenspitze möglich. (mm)