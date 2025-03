Landsbergs Basketballerinnen können schon vor dem letzten Spiel feiern

An ihrem spielfreien Wochenende wurden die Basketballerinnen der DJK Landsberg zum Meister in der Bezirksoberliga gekürt. „Wir haben den Titel praktisch auf dem Sofa geholt“, sagt Spielerin Linda Dambaur mit einem Schmunzeln. Dennoch soll im letzten Spiel zu Hause am Samstag noch ein Sieg her - und wie es dann weitergeht, ist noch offen. Auch auf die Herren wartet ein Heimspiel, ebenfalls am Samstag, gegen Gröbenzell.

