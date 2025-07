Philipp Anders gewinnt bei der bayerischen Meisterschaft Bronze im Diskuswerfen

Anstrengend, aber erfolgreich war der Saisonabschluss für den Nachwuchs-Leichtathleten Philipp Anders: Erst stand die Kreismeisterschaft in Friedberg an, dann ging es als Höhepunkt zur bayerischen Meisterschaft nach Ingolstadt. Bei beiden Wettkämpfen überzeugte der 15-jährige Sportler des VfL Kaufering.

Bei den Kreismeisterschaften ging der Kauferinger Leichtathlet als klarer Favorit an den Start und wurde dieser Rolle gerecht. Im Kugelstoßen wuchtete er die vier Kilogramm schwere Kugel gleich im ersten Versuch auf 11,81m und setzte sich damit an die Spitze des Feldes. Lange Zeit lag er damit unangefochten auf Rang 1 - bis Jonathan Federle (LG Donau-Ries) in seinem fünften Versuch 11,97m erzielte und Anders von Platz eins verdrängte. Doch das ließ Anders nicht auf sich sitzen: Er konterte ebenfalls im fünften Versuch mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 12,15m und sicherte sich seinen ersten Kreismeistertitel überhaupt.

Im Diskuswerfen setzt sich Philipp Anders ein großes Ziel

Im Diskuswerfen, seiner Paradedisziplin, wollte Philipp Anders unbedingt die Qualifikationsweite für die deutschen Meisterschaften überbieten. Diese lag bei 45m. Trotz guter Versuche beim Einwerfen, setzte er drei der ersten vier Versuche außerhalb des Sektors. Sein Dauerkonkurrent in dieser Disziplin, Simon Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim lag bis zum fünften Versuch mit 40,38m und knapp 11cm Vorsprung auf Rang 1. Sichtlich verärgert über seine technischen Fehler ging Philipp Anders in den fünften Versuch - der gelang und er setzte sich mit einer Weite von 43,10m erneut an die Spitze des Felds.

Nachdem Stiastny in seinem letzten Versuch nicht an Anders vorbeiziehen konnte, ging der über 1,90m große Kauferinger mit der für das Diskuswerfen notwendigen Lockerheit in seinen sechsten Versuch. Mit guter Technik und Geschwindigkeit warf er nun erstmals über 45m: Mit einer Weite von 45,70 m wurde er nicht nur Kreismeister, sondern erreichte auch sein persönliches Ziel.

Philipp Anders vom VfL Kaufering hat sich auch zu Hause einen Trainingsraum eingerichtet. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Hoch motiviert ging es für Philipp Anders dann zur bayerischen Meisterschaft in Ingolstadt. Dort bekam er es im Diskuswurf mit Jakob Sand und Gabriel Nowotni zu tun, den aktuell wohl besten Leichtathleten der Altersklasse M15 in Bayern. Jakob Sand gewann bei den Bayerischen sowohl den Stabhochsprung mit 4,04m als auch den 100m-Sprint mit 11,12 Sekunden. Gabriel Nowotni belegte hingegen beim Kugelstoßen die bayerische Spitzenposition und ging auch beim Diskuswurf als einer der Favoriten an den Start. Den ersten Nadelstich setzte Gabriel Nowotni. Er schleuderte den einen Kilogramm schweren Diskus auf 47,36m und lag damit knapp 1,5m über der bisherigen Jahresbestleistung von Philipp Anders mit 45,70 m.

Bei der bayerischen Meisterschaft erzielt Anders eine neue Bestweite

Philipp Anders ließ sich dadurch aber nicht irritieren und warf den Diskus ebenfalls im ersten Durchgang auf eine neue persönliche Bestleistung von 46,52m. An dritter Stelle lag bis zum Ende des zweiten Durchgangs Jakob Sand mit knapp 44m. Im dritten Versuch schleuderte Sand den Diskus auf 50,05m und ging damit erstmal im Wettbewerb in Führung. Philipp Anders riskierte nun viel, kleine technische Fehler führten aber dazu, dass die Versuche drei bis fünf außerhalb des Sektors landeten. Im letzten Versuch zeigte er nochmal eine gute Technik und warf 45,01 m. Zwar kam er damit an den Führenden nicht mehr vorbei, belegte aber hinter Jakob Sand (50,25m) und Gabriel Nowotni (47,36m) mit 46,52m den hervorragenden dritten Platz. Erst seit zwei Jahren trainiert Philipp Anders die Wurfdisziplinen - die Bronzemedaille bei der Bayerischen unterstreicht sein großes Talent.

Im Kugelstoßen ging Philipp Anders ohne Siegmöglichkeiten an den Start, für ihn war es bereits ein Erfolg, dass er sich für die Titelkämpfe qualifizieren konnte. Dass er aber auch in dieser Disziplin noch große Entwicklungsmöglichkeiten hat, zeigte er im vierten und sechsten Versuch. Zweimal konnte er seine bisherige Bestleistung steigern und belegte am Ende mit einer guten Weite von 12,54m Rang 6 in dieser hochklassigen Konkurrenz. Für seine hervorragenden Leistungen im Wettkampfjahr 2025 wurde er nach dem Wettkampf vom bayerischen Nachwuchslandestrainer Florian Partenfelder beglückwünscht. (AZ)