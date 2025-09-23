Icon Menü
Beim Motocross in Rechling setzt sich der Lokalmatador trotz eines Missgeschicks durch

Motocross

Auch ein Startproblem kann den Lokalmatador beim Motocross in Reichling nicht stoppen

Der MSC Reichling richtet den vorletzten Lauf zur südbayerischen Meisterschaft aus. Zwei prominente Fahrer haben dabei mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Von Roland Halmel
    • |
    • |
    • |
    Lokalmatador Valentin Kees (links) fliegt am Gegner vorbei - und hat noch Zeit, zu ihm hinüberzuschauen.
    Lokalmatador Valentin Kees (links) fliegt am Gegner vorbei - und hat noch Zeit, zu ihm hinüberzuschauen. Foto: Roland Halmel

    Der Nürburgring wird oft als Mekka des Motorsports bezeichnet. Zur Pilgerstätte für die Motocross-Fans hat sich indessen das Gelände des MSC Reichling entwickelt. Zum diesjährigen Zweiradspektakel pilgerten wieder rund 1000 Motorsportbegeisterte an die Strecke, um die Fahrkünste der rund 170 Starter aus ganz Südbayern zu bestaunen. Im Fokus standen dabei einmal mehr die Lokalmatadore, die reihenweise Spitzenplätze auf dem rund 1700 Meter langen Rundkurs einfuhren.

