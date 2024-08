Mit „Verspätung“ startet der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga in seine englische Woche. Das Spiel in Raisting, das wegen eines Gewitters abgesagt werden musste, ist nun für den 28. August angesetzt. Den Auftakt macht aber die Partie am Sonntag in Waldperlach, zum Abschluss geht es dann eine Woche später nach Neuhadern.

