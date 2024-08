Für Jürgen Gleich wird der deutsche Meistertitel zum Albtraum

Es gibt diesen Spruch „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe“ - dass er dessen Wahrheit auf so bittere Weise erfahren würde, damit hatte Jürgen Gleich nicht gerechnet. Der Bogenschütze verliert nicht nur seinen Titel als deutscher Meister im 3D-Bogenschießen, auch seine Nominierung für die Weltmeisterschaft in einigen Wochen steht auf der Kippe. „Dabei habe ich weder gedopt noch mir auf irgendeine Weise unlauteren Vorteil erschlichen“, ist der Sportler von den Landsberger Bogenschützen am Boden zerstört.

Margit Messelhäuser