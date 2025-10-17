In der Bundesliga Luftpistole stehen Scheurings Teams vor machbaren Aufgaben

Die ersten Punkte haben die Scheuringer Teams in der Luftpistole-Bundesliga bereits auf dem Konto. Läuft alles nach Plan, sollten sowohl die Erste, als auch die Zweite am zweiten Wettkampfwochenende wieder nicht leer ausgehen. Ziel ist es für beide, mindestens einen der zwei Wettkämpfe für sich zu entscheiden.

1. Bundesliga Bei der SSG Fürth, die ihre Wettkämpfe in Veitsbronn ausrichtet, ist Scheurings Erste diesmal zu Gast und eröffnet den Wettkampf mit einem Duell, bei dem die Punkte fest eingeplant sind. Gegner Öttlingen liegt mit 0:4 Punkten und bislang erst einem Einzelerfolg am Ende der Tabelle. „Wenn die Gegner diesmal aber in Bestbesetzung antreten, wird es kein Kinderspiel“, sagt Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer. Dennoch sollten die beiden Punkte an die Scheuringer gehen, da diese mit ihren Top-Fünf antreten können - diesmal steht auch Adrian Offer wieder zur Verfügung.

In der Setzliste bei Scheuring gibt es eine Änderung

Von Vorteil könnte sein, dass David Probst, der bislang erst einen Wettkampf geschossen hat, auf Position eins antreten wird und so haben die Scheuringer mit Dusko Petrov auf Position zwei einen weiteren absoluten Spitzenschützen, komplettiert wird das Team durch Philipp Ranzinger, Stefan Hirmer und Michaela Bösl - Oliver Balg, der beim Auftakt ebenfalls angetreten war, will sich dagegen vor allem auf seinen Trainerjob konzentrieren.

Anders sieht es im zweiten Wettkampf aus, denn Ludwigsburg ist schwer einzuschätzen. Das Team hat vier Ausländer gemeldet, darf aber eigentlich nur einen pro Wettkampf einsetzen. „Außer er schießt keine internationalen Wettkämpfe mehr“, erklärt Berghofer - das Team könnte also zu einer Wundertüte werden. „Ein zweiter Sieg wäre natürlich schön, ist aber kein Muss. Die Mannschaft brennt.“

Scheurings Zweite muss vorerst auf Aileen Schupper verzichten

2. Bundesliga Mit einer „Wundertüte“ bekommt es auch die zweite Mannschaft der Edelweiß-Schützen zu tun. Nämlich gleich im ersten Wettkampf gegen Kelheim-Gmünd II. „Da müssen wir die Aufstellung abwarten“, sagt Marco Balg, der zusammen mit seinem Bruder Henrik in dieser Saison die Teamleitung übernimmt. Den zweiten Wettkampf bestreiten die Scheuringer gegen den Gastgeber Unteriglbach, beide Teams haben ihre beiden Auftakt-Wettkämpfe verloren, dürfen aber nicht unterschätzt werden.

Vor allem, da die Scheuringer vorerst auf ihre Nummer eins Eileen Schupper verzichten müssen: Sie befindet sich bei einem Auslandssemester und kann voraussichtlich nur an zwei Wettkampftagen im November antreten. Marco Balg sieht sein Team dennoch gut gerüstet, denn die weiteren Stammschützen stehen zur Verfügung.