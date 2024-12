Darts: Das Spiel mit den kleinen Pfeilen begeistert auch im Kreis Landsberg

Wenn Darts-Spieler Patrick Steber im Wettkampf die Wahl zwischen Ruhe und einem Lärmpegel wie bei der derzeit laufenden Weltmeisterschaft in London hätte, wo tausende Zuschauerinnen und Zuschauer mächtig Alarm machen, würde er sich immer für die Lautstärke entscheiden. Warum das so ist, erklärt das Mitglied des SV Hurlach gegenüber unserer Redaktion. Sein Team erlebte in der vergangenen Saison im Ligabetrieb eine sportliche Besonderheit. Wir haben mit Patrick Steber, Marc Schüppel (Abteilungsleiter in Hurlach) und André Werner von den River Darts aus Landsberg über die rasante Entwicklung des Sports und ihre Ambitionen gesprochen. Ein Spieler aus Landsberg hat bei den Profis schon große Erfolge gefeiert.

„Wenn Ruhe herrscht, ist das ein Gefühl, als ob alle darauf starren, was ich mache, das finde ich belastender als Krach“, sagt der 32-jährige Steber. Er hat viele Jahre Fußball gespielt, stand unter anderem für den TSV Landsberg in der Landesliga auf dem Platz. Wenn er über Fußball spricht, klingt es routiniert, doch wenn das Gespräch auf Darts kommt, ist klar, welchem Sport inzwischen seine Leidenschaft gilt. Er spiele fast täglich zwischen eineinhalb und drei Stunden, oft online gegen andere Gegner. Über eine Kamera kann das Spiel des Gegners nachverfolgt werden. „Ich fange an, wenn die Kinder im Bett sind, und höre nebenher Musik oder einen Podcast“, sagt er.

Im Ligabetrieb geht es darum, möglichst schnell von 501 Punkten auf null zu kommen. Foto: Thorsten Jordan

Patrick Steber ist nicht nur leidenschaftlicher Spieler, sondern auch Sammler. Vor allem der niederländische Superstar Michael van Gerwen begeistert ihn. „Wenn er neue Sets mit Pfeilen rausbringt, kaufe ich mir die.“ Welcher Pfeil der richtige ist, sollten Spielerinnen und Spieler am besten in einem Geschäft testen. Sagen die Hurlacher. In Kissing gebe es dazu in einem Laden beispielsweise eine gute Gelegenheit.

Vergleichbar zu Steber ist der Einsatz beim Landsberger André Werner. Er beziffert sein Wochenpensum auf etwa 18 Trainingsstunden. Daneben fährt er zu Turnieren. In dem Sport gibt es mehrere Verbände. Werner ist schon deutscher Meister im E-Darts geworden und hat an der Europameisterschaft teilgenommen. Seine Bestleistung ist ein Elfdarter. Das heißt, er hat 501 Punkte mit elf Würfen auf null gestellt. Zum Vergleich: Das Bestmögliche ist ein Neundarter.

Auch Werner war Fußballer, bis er wegen Knieproblemen aufhörte und eine Alternative suchte. Der 39-Jährige spielt Darts schon seit seiner Jugend. „Wenn wir weggegangen sind, dann oft in Kneipen wo es Billardtische und Automaten für E-Darts gab.“ Mehr als ein Hobby sei es aber nicht gewesen. Erst 2018 kam gemeinsam mit seinem Bruder und einem Kumpel die Idee auf, es intensiver anzugehen, sagt der 39-Jährige. Durch einen glücklichen Umstand hörten sie, dass das Josis in der Weilheimer Straße nach langer Zeit wieder öffnet. Sie fanden eine Heimat. Sechs Boards, an denen geübt und um Punkte gekämpft werden kann, gibt es. Der Wirt hat weitere fünf Darts-Automaten stehen.

André Werner (links) war mit den River Darts im vergangenen Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg (Landkreis Donau-Ries) gefordert. Foto: Christian Rudnik

Bei den Hurlachern begann alles vor zweieinhalb Jahren aus einer Laune heraus. Auf der Suche nach einer Beschäftigung erinnerten sie sich an die Dartscheibe, die Patrick Steber besaß. „Wir haben 14 Uhr angefangen und 22 Uhr wieder aufgehört. Da haben wir den Arm gar nicht mehr hochbekommen“, erinnert sich der 39-jährige Marc Schüppel. Danach war für sie die Sache klar, der Hobbyraum wurde umgebaut zur Darts-Arena. Später mieteten sie sich bei einem Ehepaar in Graben ein und spielten zunächst in einer Hobbyliga, bevor sie beim SV Hurlach eine Heimat im Obergeschoss der Sport- und Kulturhalle fanden. Die Anlage haben sie angeschafft und aufgebaut. Auch in Finning und Penzing haben die Sportvereine Darts-Abteilungen. Im Fuchstal gibt es die FoxValley 26ers.

Im Fall von Patrick Steber waren die Untermeitinger auf ihn aufmerksam geworden und wollten ihn anwerben. „Er hat gesagt, er geht nur, wenn ich mitkomme, doch ich war dafür, eine eigene Mannschaft im Ligabetrieb beim Nordschwäbischen Dartverband anzumelden“, erinnert sich Schüppel. Dass Teams mit einem Schnitt über 40 Punkte je Aufnahme (drei Pfeile) gut mithalten könnten, sei ihm vorab gesagt worden, erinnert er sich. Tatsächlich sei ein Schnitt deutlich über 50 nötig. „Viele wollen in ihrer Heimatregion spielen, deswegen kann man auch mal an einen Gegner geraten, der einen 70er-Schnitt hat“, sagt Partick Steber. In der Bezirksliga treten immer vier Spieler pro Team an und absolvieren acht Einzel und zwei Doppel. Es gibt nur einen Gewinnsatz. Wer zuerst drei Runden gewonnen hat, gewinnt die Partie.

Nach schlechtem Auftakt in die erste Saison starten Hurlachs Dartspieler durch

Der Start in der 3. Bezirksliga – damals die unterste Liga – verlief für Hurlach nicht berauschend. Auf ein Unentschieden folgten fünf Niederlagen. Doch dann legten die Hurlacher los, wurden am Ende 5. unter 13 Teams. Weil sich immer mehr Mannschaften anmeldeten, wurde eine 4. Bezirksliga gegründet, sodass auf einmal auch der Abstieg ein Thema für einige Teams wurde. In der laufenden Saison – ihrer Zweiten – belegen sie derzeit Rang drei.

Noch einen Rang besser stehen die River Darts aus Landsberg in der 1. Bezirksliga aktuell da. Angesprochen, ob der Aufstieg in die Landesliga das Ziel sei, reagiert Mannschaftsleiter André Werner zurückhaltend. „Für den Verein wäre es schön. Es bedeutet aber auch, dass wir sechs statt vier Spieler bräuchten, deutlich weitere Wege hätten und Samstag antreten müssten.“ Derzeit spielen die River Darts unter der Woche abends. Zumindest auf dem Papier wäre es personell wohl locker zu stemmen. 69 Mitglieder und acht Mannschaften hat der Landsberger Verein. Um in der 1. Bezirksliga bestehen zu können, ist laut Werner ein Schnitt von 60 bis 65 Punkten pro Aufnahme nötig.

Gegen Wörnitzstein-Berg kämpften Dominik Merz (von links), André Werner, Stefan Fiedler und Andreas Krüger erfolgreich um Punkte. Foto: Christian Rudnik

Einig sind sich die Hurlacher und Werner darin, dass die mediale Präsenz über das ganze Jahr dem Sport einen enormen Schub verliehen hat. Vor zehn Jahren habe der nordschwäbische Verband 170 Spieler gehabt, heute seien es 1690, verweist Schöppel. Zu den Spielern aus dem Landkreis, die bereits aufhorchen ließen, gehören Michael Unterbuchner und Maximilian Nirschl. Unterbuchner steht beim wichtigsten Verband, der PDC, derzeit auf Rang 154, war aber auch schon in den Top 100 und besiegte in der Vergangenheit mit James Wade und Peter Wright bereits zwei ganz große Namen im Darts-Sport. Er stand beim BDO-Verband zudem bereits zweimal im WM-Halbfinale. Ein Ausrufezeichen setzte dieses Jahr auch der Fuchstaler Maximilian Nirschl. Er kam beim Next-Gen-Turnier der PDC in Sindelfingen bis ins Finale, wo er erst Niko Springer unterlag. Der Mainzer überzeugte trotz seines Erstrunden-Aus bei der derzeitigen WM mit einem Punkteschnitt von 98,9.

Deutscher Darts-Weltmeister beim wichtigsten Verband nur eine Frage der Zeit?

Sowohl Steber als auch Schüppel und Werner sind überzeugt, dass es in den kommenden Jahren immer mehr Deutschen gelingen wird, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, und sie halten es für realistisch, dass mittelfristig auch ein PDC-Weltmeister aus Deutschland kommt. Steber ist zudem überzeugt, dass Frauen künftig eine stärkere Rolle spielen werden. „Man wird nur richtig gut, wenn man sich mit starker Konkurrenz messen kann, da findet bei den Frauen gerade eine große Entwicklung statt.

Dass das Geschlecht und das Alter nebensächlich sind, die Erfahrung hat auch schon Schüppel in den eigenen Reihen gemacht. Der 17-Jährige Niklas Rudin aus Klosterlechfeld trainiert seit November bei den Hurlachern. „Er ist richtig gut und kann in dem Sport einiges erreichen. Letztens hat er mich mit einem 13-Darter vom Board gefegt.“ Es gehe darum, die Abläufe durch Training zu optimieren und mental bereit zu sein, betont Steber. So sieht es auch Schüppel: „Es ist ein absoluter Kopfsport. Wenn der nicht frei ist, lass die Pfeile besser liegen.“

Sowohl die Landsberger als auch die Hurlacher richten über das Jahr mehrere Turniere aus, die sie vor allem über ihre Accounts in den sozialen Medien bewerben.