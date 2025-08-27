Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Denklingen feiert im Derby der Fußball-Bezirksliga gegen Raisting den ersten Heimsieg

Fußball

Ausgerechnet im Bezirksliga-Derby gegen Raisting gelingt Denklingen der erste Heimsieg

Im dritten Anlauf feiert der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga den ersten Heimsieg. Im Derby gegen Raisting zeichnet sich Keeper Seifert aus.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Denklingens Keeper Manuel Seifert (links) hielt sein Team zu Beginn im Spiel und hat maßgeblichen Anteil am ersten Heimsieg in dieser Saison.
    Denklingens Keeper Manuel Seifert (links) hielt sein Team zu Beginn im Spiel und hat maßgeblichen Anteil am ersten Heimsieg in dieser Saison. Foto: Thorsten Jordan

    Im dritten Anlauf hat es der VfL Denklingen geschafft: Ausgerechnet im Derby gegen den SV Raisting gelang dem Team von Trainer Chris Schmitt der erste Heimsieg in der laufenden Fußball-Bezirksliga - zuvor hatte es vor eigenem Publikum zwei Unentschieden gegeben. So klar, wie es das 3:1 vermuten lassen könnte, waren die Rollen in dieser Partie aber nicht verteilt. Bereits am Samstag geht es für die Denklinger weiter, dann sind sie beim SV Bad Heilbrunn zu Gast.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden