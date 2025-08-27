Ausgerechnet im Bezirksliga-Derby gegen Raisting gelingt Denklingen der erste Heimsieg

Im dritten Anlauf hat es der VfL Denklingen geschafft: Ausgerechnet im Derby gegen den SV Raisting gelang dem Team von Trainer Chris Schmitt der erste Heimsieg in der laufenden Fußball-Bezirksliga - zuvor hatte es vor eigenem Publikum zwei Unentschieden gegeben. So klar, wie es das 3:1 vermuten lassen könnte, waren die Rollen in dieser Partie aber nicht verteilt. Bereits am Samstag geht es für die Denklinger weiter, dann sind sie beim SV Bad Heilbrunn zu Gast.
Fußball
