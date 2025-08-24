Kreisliga-Absteiger FC Weil ist in der Fußball-Kreisklasse angekommen

Gleich zweimal war der SV Igling in der Fußball-Kreisklasse 4 unter der Woche im Einsatz - am Dienstag hatte es noch einen 2:0-Sieg gegen Prittriching gegeben, am Freitagabend dann eine 0:1-Niederlage gegen die SG Apfeldorf/Kinsau. „Es war eine richtig schlechte Leistung von uns und eine verdiente Niederlage“, sagte Iglings Trainer Michael Stengelmair. Schon in den Spielen zuvor habe sein Team nicht geglänzt, punktete aber noch. Diesmal jedoch gingen die Iglinger gegen ihren Angstgegner leer aus. „Es ist gut, dass jetzt wieder eine normale Trainingswoche ansteht“, sagte Stengelmair.

86859 Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Weil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis