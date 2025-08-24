Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der FC Weil bleibt in der Fußball-Kreisklasse auch nach dem dritten Spiel ohne Niederlage

Fußball

Kreisliga-Absteiger FC Weil ist in der Fußball-Kreisklasse angekommen

Der FC Weil bleibt in der Fußball-Kreisklasse auch nach dem dritten Spiel ohne Niederlage. Unterdießen feiert in Finning den ersten Sieg in dieser Saison.
    • |
    • |
    • |
    Der FC Weil sicherte sich diesmal in Hofstetten drei Punkte.
    Der FC Weil sicherte sich diesmal in Hofstetten drei Punkte. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Gleich zweimal war der SV Igling in der Fußball-Kreisklasse 4 unter der Woche im Einsatz - am Dienstag hatte es noch einen 2:0-Sieg gegen Prittriching gegeben, am Freitagabend dann eine 0:1-Niederlage gegen die SG Apfeldorf/Kinsau. „Es war eine richtig schlechte Leistung von uns und eine verdiente Niederlage“, sagte Iglings Trainer Michael Stengelmair. Schon in den Spielen zuvor habe sein Team nicht geglänzt, punktete aber noch. Diesmal jedoch gingen die Iglinger gegen ihren Angstgegner leer aus. „Es ist gut, dass jetzt wieder eine normale Trainingswoche ansteht“, sagte Stengelmair.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden