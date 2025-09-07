Beim MC Reichling laufen die Vorbereitungen für das Motocross-Rennen

Am Wochenende 20./21. September ist es wieder so weit: In Reichling trifft sich die bayerische Elite der Motocross-Fahrer. Der MC Reichling richtet dann den vorletzten Lauf zur südbayerischen Meisterschaft aus - die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Und eine Änderung im Reglement verspricht noch mehr Spannung.

Am Samstag werden die Nachwuchs-Klassen auf den rund 1,6 Kilometer langen Kurs mit den spektakulären Sprüngen geschickt. Ab 10 Uhr findet für die Fahrer und auch Fahrerinnen das Zeittraining statt, denn auch in diesem Jahr gibt es eine eigene Frauen-Klasse. Mittags werden die Rennen gestartet. In beiden Kategorien werden die Klassen wie bisher nach Alter und Kubikzentimeter der Motorräder eingeteilt - die Neuerung gibt es bei den Erwachsenen, die am Sonntag antreten.

Das Zeittraining ist für die Startgruppe entscheidend

Dann wird nämlich die Zeit im Training entscheiden, in welche Gruppe die Fahrer eingeteilt werden. „Für die Zuschauer verspricht das mehr Spannung, da das Starterfeld enger beisammen ist“, sagt Thomas Schelle vom MC Reichling. Zu Saisonbeginn war diese Neuerung eingeführt worden und hat sich bislang bewährt. In der Wertung werden die Fahrer zwar wie bisher wieder nach der Leistung der Motorräder zusammengefasst, auf der Strecke allerdings zählt das fahrerische Können. Wie am Samstag beginnt der Renntag auch am Sonntag um 10 Uhr mit dem Zeittraining, mittags werden die Rennen gestartet.

Für Essen und Getränke ist wieder reichlich gesorgt

Anlocken dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer aber nicht nur die packenden Duelle auf der Strecke: Der MC Reichling wird auch in diesem Jahr wieder ein großes Catering vorbereiten. Für Essen und Getränke ist reichlich gesorgt und einem spannenden Wettkampftag an der Strecke steht nichts mehr im Weg.