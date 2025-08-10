Der MTV Dießen und der FC Weil feiern deutliche Auftaktsiege

In Torlaune präsentierten sich am ersten Spieltag der Fußball Kreisklasse der MTV Dießen und der FC Weil. Apfeldorf schaltet nach der Pause einen Gang hoch und kann die Partie drehen. Geltendorf hat dem Gegner wenig entgegenzusetzen.
