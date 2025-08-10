Icon Menü
Der MTV Dießen und der FC Weil feiern deutliche Auftaktsiege in der Kreisklasse

Fußball

Der MTV Dießen und der FC Weil feiern deutliche Auftaktsiege

Nach dem Abstieg setzen der MTV Dießen und der FC Weil in der Kreisklasse zum Saisonstart ein erstes Ausrufezeichen. Für Geltendorf ist es ein gebrauchter Tag.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Spielertrainer Philipp Ropers und der MTV Dießen hatten zum Start in die neue Saison viel Grund zur Freude gegen Finning.
    Spielertrainer Philipp Ropers und der MTV Dießen hatten zum Start in die neue Saison viel Grund zur Freude gegen Finning. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

    In Torlaune präsentierten sich am ersten Spieltag der Fußball Kreisklasse der MTV Dießen und der FC Weil. Apfeldorf schaltet nach der Pause einen Gang hoch und kann die Partie drehen. Geltendorf hat dem Gegner wenig entgegenzusetzen.

