Der VfL Kaufering ist in der Fußball-Bezirksliga wieder zweimal zu Hause am Ball

Fußball

Kaufering startet in der Fußball-Bezirksliga wieder in eine Englische Woche

Zwei Heimspiele in Folge bestreitet der Bezirksligist VfL Kaufering. Für Trainer Franco Simon und sein Team eine gute Chance, die Erfolgsserie fortzusetzen.
Von Margit Messelhäuser
    Auf Kauferings Trainer Franco Simon und sein Team wartet die vermutlich letzte Englische Woche in der Herbstrunde.
    Auf Kauferings Trainer Franco Simon und sein Team wartet die vermutlich letzte Englische Woche in der Herbstrunde. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Ein straffes Programm hatte der VfL Kaufering in der Fußball-Bezirksliga zu absolvieren - mit einigen Englischen Wochen. Jetzt steht die letzte an, sofern es nicht zu weiteren Verlegungen kommt. War es zuletzt eine schwierige Situation für Trainer Franco Simon, könnte diesmal die Häufung gerade recht kommen, ist es doch die Möglichkeit, eine Serie zu starten. Dann muss am Freitagabend gegen Babenhausen aber ein Sieg her.

