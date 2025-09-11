Kaufering startet in der Fußball-Bezirksliga wieder in eine Englische Woche

Ein straffes Programm hatte der VfL Kaufering in der Fußball-Bezirksliga zu absolvieren - mit einigen Englischen Wochen. Jetzt steht die letzte an, sofern es nicht zu weiteren Verlegungen kommt. War es zuletzt eine schwierige Situation für Trainer Franco Simon, könnte diesmal die Häufung gerade recht kommen, ist es doch die Möglichkeit, eine Serie zu starten. Dann muss am Freitagabend gegen Babenhausen aber ein Sieg her.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86916 Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis