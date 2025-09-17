Icon Menü
Der VfL Kaufering kassiert in der Fußball-Bezirksliga wieder ein spätes Gegentor

Fußball

Bezirksliga: Der VfL Kaufering wird den Fluch der späten Gegentore nicht los

In der Fußball-Bezirksliga gibt es zwischen dem VfL Kaufering und Erkheim ein „historisches“ Ergebnis. Ein Spieler der Gäste steht dabei besonders im Fokus.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Der VfL Kaufering (weiße Trikots) verspielt gegen Erkheim in der Fußball-Bezirksliga einen möglichen Dreier.
    Der VfL Kaufering (weiße Trikots) verspielt gegen Erkheim in der Fußball-Bezirksliga einen möglichen Dreier. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Einsatz, Kampfgeist und Leidenschaft kann man dem VfL Kaufering nicht absprechen, aber in Sachen Chancenverwertung hapert es beim Team von Trainer Franco Simon gewaltig. Das rächte sich wieder einmal - diesmal gegen den TV Erkheim. Am Mittwochabend kam es so zu einem „historischen“ Ergebnis im Derby der beiden Teams, für die Kauferinger bedeutet es, dass sie in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga auf der Stelle treten.

