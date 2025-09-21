Icon Menü
Die Fußballer des SF Windach kassieren in der A-Klasse ihre erste Saisonniederlage

Fußball

Die SG Dettenschwang/Thaining bleibt in der Fußball-A-Klasse ohne Niederlage

Im Duell mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen SC Egling setzt sich die SG durch. Spitzenreiter Windach muss auch die erste Saison-Niederlage hinnehmen.
    Die SG Dettenschwang/Thaining (weiße Trikots) bleibt nach dem Sieg gegen Egling als einzige Mannschaft in der A-Klasse 7 ohne Niederlage.
    Die SG Dettenschwang/Thaining (weiße Trikots) bleibt nach dem Sieg gegen Egling als einzige Mannschaft in der A-Klasse 7 ohne Niederlage. Foto: Christian Rudnik

    Zum Ammersee-Derby in der Fußball-A-Klasse 1 war der FSV Eching beim TSV Herrsching zu Gast. Die Partie war über die gesamte Spielzeit sehr zerfahren und kampfbetont. Der Schiedsrichter bekam viel zu tun, doch er behielt jederzeit die Kontrolle über die Partie. Eching hielt gut dagegen, doch am Ende fehlte den Gästen der Lucky Punch. Die Hausherren nutzten ihre Chancen in der Schlussphase und so endete die Partie mit 2:0.

