Die SG Dettenschwang/Thaining bleibt in der Fußball-A-Klasse ohne Niederlage

Zum Ammersee-Derby in der Fußball-A-Klasse 1 war der FSV Eching beim TSV Herrsching zu Gast. Die Partie war über die gesamte Spielzeit sehr zerfahren und kampfbetont. Der Schiedsrichter bekam viel zu tun, doch er behielt jederzeit die Kontrolle über die Partie. Eching hielt gut dagegen, doch am Ende fehlte den Gästen der Lucky Punch. Die Hausherren nutzten ihre Chancen in der Schlussphase und so endete die Partie mit 2:0.
Fußball
