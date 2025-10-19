Pumptrack: Die Geschwister Löffler sind nicht nur in Deutschland erfolgreich

Wenn Philine und Severin Löffler aus Windach auf ihre BMX-Räder steigen, ist ihnen die Begeisterung anzusehen. Mit gerade einmal 15 und 13 Jahren gehören die Geschwister zu den erfolgreichsten Pumptrack-Fahrern Deutschlands. Vor Kurzem feierten sie bei den deutschen Meisterschaften im hessischen Groß-Bieberau weitere Erfolge: Beide holten sich in ihren Altersklassen den Titel.

Dabei knüpften die beiden Nachwuchstalente nahtlos an ihre internationalen Erfolge an. Schon im August hatten sie bei der erstmals ausgetragenen Pumptrack World Youth Challenge im schwedischen Ängelholm für Furore gesorgt. Philine wurde in der Klasse „Girls 15“ Vizeweltmeisterin, nur um Haaresbreite hinter der Niederländerin Loes Henny. Ihr Bruder Severin erreichte in der Kategorie „Boys 13“ den dritten Platz. Dass pro Nation nur vier Starter pro Altersgruppe zugelassen waren, unterstreicht die Bedeutung ihrer Platzierungen.

Vom Eiskunstlauf zum BMX-Sport

Philine, die nebenbei Eiskunstlauf betreibt, stieg 2020 in den BMX-Sport ein - inspiriert von ihrem jüngeren Bruder, der schon ein Jahr zuvor bei einem Probetraining des BMX Racing Teams Fürstenfeldbruck Feuer gefangen hatte. „Unser Trainer meinte, Eislaufen im Winter und BMX im Sommer sei eine perfekte Kombination. Ich hab’s ausprobiert und bin dabeigeblieben“, erzählt sie. Heute trainieren die beiden regelmäßig auf dem Pumptrack in Germering, der als nächstgelegene Trainingsstätte dient. „In Bayern gibt’s leider noch zu wenige geeignete Strecken“, sagt Vater Florian Löffler. „In der Schweiz oder Frankreich sieht das ganz anders aus. Dort entstehen ständig neue Anlagen - bei uns verzögern sich viele Projekte durch Genehmigungen.“

Icon vergrößern Pumptrack Foto: Dietrich Limper Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pumptrack Foto: Dietrich Limper

Beim Pumptrack-Racing zählt nicht das Treten, sondern das rhythmische Bewegen und Drücken des Körpers, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Die Rennen finden auf asphaltierten Rundkursen mit Wellen und Kurven statt. „Beim BMX Racing fahren acht gleichzeitig, da kann viel passieren. Beim Pumptrack bist du allein auf der Strecke - wenn du stürzt, ist es dein Fehler“, erklärt Philine den Reiz der Disziplin.

Mangels Konkurrenz tritt Philine bei den Jungs an

Severin setzte sich bei der deutschen Meisterschaft gegen zehn Konkurrenten durch. „Ich war in der Quali Schnellster und musste im Finale als Letzter starten - das war schon aufregend“, erzählt er. Philine war in ihrer Altersklasse mangels Konkurrenz die einzige Starterin, trat kurzerhand gegen die Jungs an - und bewies auch dort eindrucksvoll ihr Können. Beide besuchen das Gymnasium in St. Ottilien, Philine absolviert zusätzlich einen dualen Highschool-Abschluss und betreut den Instagram-Kanal der German Pumptrack Series. Im Sommer wird sie für ein halbes Jahr nach Kanada gehen, danach soll der Fokus wieder voll auf dem Sport liegen: „Mein großes Ziel ist die Weltmeisterschaft 2027 in Frankreich“, sagt sie entschlossen.

Auch ihr Bruder blickt ehrgeizig nach vorn: „Ich will mich für die erste WM qualifizieren, bei der ich alt genug bin für die Elite-Klasse - und dann wieder aufs Podium fahren.“ Ihr Vater sieht in der Sportart großes Potenzial: „Pumptracks sind die neuen Bolzplätze - öffentlich zugänglich, vielseitig und ideal für Jugendliche, die sich bewegen wollen. Der Sport wächst rasant.“ Wer die beiden Talente einmal live erleben möchte, hat dazu bald Gelegenheit: Am 25. und 26. Oktober findet in Fürstenfeldbruck das BMX Night Race und der Endlauf der BMX Bayernliga statt – mit spannenden Rennen unter Flutlicht und Fahrern aus ganz Bayern.