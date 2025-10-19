Dass im Fußball auch ein 0:0 Spaß machen kann, zeigen Hofstetten und Issing

Im Kellerduell der Fußball-Kreisklasse setzte sich der SV Unterdießen knapp gegen Geltendorf durch. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es keine nennenswerten Chancen. Nach der Pause wurde ein Unterdießener im Strafraum gefoult, der fällige Elfmeter wurde sicher verwandelt und brachte die Führung ein. Doch es wurde noch mal eng, denn in der 81. Minute gab es nach einem gefährlichen Foul am Gäste-Keeper Rot für Vicent Reuter, aber die Heimelf brachte den Vorsprung auch in Unterzahl über die Zeit.

Zwei Punkte hat der FC Weil mit dem 1:1 im Heimspiel gegen Lechsee verschenkt. Bis zur 39. Minute kamen die Hausherren mehrfach mit schönen Spielzügen vors Tor und ließen hinten nichts zu. Aus dieser drückenden Phase sprang aber nur ein 1:0 raus, was sich - wie so oft im Fußball - rächte. Nach einer Einzelleistung kamen die Gäste zum Ausgleich und waren dann etwas besser im Spiel. Die Weiler machten zwar weiter ein insgesamt gutes Spiel, brachten den Ball aber nicht mehr am starken Gäste-Torwart vorbei.

Dennis Greis erzielt mit fast jedem Schuss ein Tor

Es ist wohl ein neuer Rekord, den Dennis Greis beim 9:3-Erfolg des TSV Finning gegen Peiting II aufgestellt hat: Acht der neun Tore hat er erzielt, das hat es laut Thomas Pantele vom TSV, noch nicht gegeben. Nur mit elf Spielern war Peiting angetreten und insgesamt hoffnungslos überfordert. „Trotzdem muss man die neun Tore erst mal machen“, betont Pantele. Für die Finninger auf jeden Fall ein Sieg der nicht nur in der Tabelle guttun, sondern auch dem Selbstbewusstsein.

Keine Tore fielen dagegen am Ammersee: Der MTV Dießen und der SV Igling trennten sich mit einem 0:0, mit dem MTV-Spielertrainer Philipp Ropers durchaus zufrieden war. „Igling ist keine Laufkundschaft, das Team ist hinten gut und hat gefährliche Leute nach vorne“, so Ropers. Zwar hatte der MTV insgesamt mehr und bessere Chancen, doch in der Schlussphase hätte auch Igling noch den Siegtreffer erzielen können.

Pfosten, Latte - alles wird in Hofstetten getroffen, nur nicht das Tor

Ein weiteres 0:0 gab es zwischen Hofstetten und Issing - dennoch war das Spiel alles andere als langweilig. Hatte Issing die erste Halbzeit dominiert und mehrmals Latte und Pfosten getroffen, war Hofstetten nach der Pause am Drücker - vergab aber auch einige „Hundertprozentige“. „Insofern geht das 0:0 auch in Ordnung“, sagte FCH-Trainer Julian Birkner. „Uns tut der Punkt gut, Issing hat sich sicher mehr vorgestellt“, lautete sein Fazit nach dem etwas „aggressiveren Derby“, das der Schiri aber im Griff hatte.

Ersatzgeschwächt reiste der SV Prittriching nach Hohenfurch. Trotz des Personal-Engpasses übernahm Prittriching die Kontrolle und kam gut in die Partie. Die Gäste konnten aus ihrer Überlegenheit keinen Profit erzielen und Hohenfurch war eiskalt. Zwei Fehler führten zu zwei Gegentoren. Der SVP unterlag damit denkbar unglücklich und darf sich kommende Woche in Dießen erneut beweisen.

Die SG Apfeldorf schafft fast noch den Ausgleich

Die SG Apfeldorf/Kinsau empfing Hohenpeißenberg zu einer spannenden Partie. Der frühen Führung der Gäste folgte nur kurze Zeit darauf der Ausgleich. Das Spiel war ausgeglichen. Apfeldorf selbst scheiterte zweimal am Aluminium und bekam in der Folgezeit Probleme mit dem Umschaltspiel der Gäste, die bis zur Pause noch auf 3:1 erhöhten. Gleich nach dem Wechsel baute Hohenpeißenberg den Vorsprung auf 4:1 aus, doch satt sich aufzugeben, bewies Apfeldorf Moral und kämpfte sich noch mal zum 3:4 ran, zum Ausgleich reichte es nicht mehr. (AZ)

Unterdießen - Geltendorf 1:0; 1:0 Gleich (66./FE); Rot: Vincent Reuter (81./SVU).

Weil - Lechsee 1:1; 1:0 Heigl (22.), 1:1 Fischer (38.).

Dießen - Igling 0:0.

Hofstetten - Issing 0:0.

Finning - Peiting II 9:3; Tore Finning: Dennis Greis (4./FE, 15., 71., 22., 31., 35., 38., 57., 75., ), Geier (25.); Tore Peiting: 6:1 Jung (32./ET), 7:2 Würzle (44..), 9:3 Yavsan (78.).

Hohenfurch - Prittriching 2:0; 1:0 Grimm (5.), 2:0 Schönfelder (62.).

Apfeldorf/K. - Hohenpeißb. 3:4; 0:1 Rohrmoser (7.), 1:1 Schilcher (16.), 1:2 Schwarz (21.), 1:3 Greiner (26.), 1:4 Greiner (55.), 2:4 Schöber (68.), 3:4 Amtmann (94.).