Bayernliga: HC Landsberg verlängert mit einem Publikumsliebling

Ein Landsberger Publikumsliebling trägt auch in der neuen Saison der Eishockey-Bayernliga das Trikot der Riverkings. Die Termine für die Testspiele stehen.

"Einer der zentralen Pfeiler in unserer Defensive bleibt auch in der kommenden Saison ein Riverking", teilt der HC Landsberg in seiner Pressemitteilung mit. Gemeint ist Florian Reicheneder, der auch in der neuen Saison in der Eishockey-Bayernliga seine Schlittschuhe für den HCL schnüren wird. Der 25-jährige Verteidiger geht damit bereits in die neunte Saison im Seniorenbereich seines Heimatvereins. Mit 21 Punkten aus 29 Spielen war er in der vergangenen Saison zweitbester Verteidiger des HC Landsberg. Der 1,93 m große und 93 kg schwere Linksschütze wird auch weiterhin das blau-weiße Trikot mit der Nummer 72 tragen.

Florian Reicheneder bleibt ein Riverking. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Dazu Landsbergs Vizepräsident Michael Grundei: „Flo ist eine der zentralen Figuren in unserer Mannschaft. Er hat sich trotz seiner erst 25 Jahre in den vergangenen Spielzeiten zu einer Persönlichkeit auf und neben dem Eis entwickelt." Florian Reicheneder gehe immer voran, gebe niemals auf und bringe auch eine starke körperliche Präsenz mit. "Es freut uns sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Teams ist.“

Florian Reicheneder kommentierte seine Vertragsverlängerung so: „Für meinen Heimatverein in meiner Heimatstadt vor so vielen Fans auf dem Eis zu stehen, ist einfach eine geile Sache. Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Saison gemeinsam mit der Mannschaft um die Play-off-Plätze kämpfen kann. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir alles geben, um auch in der kommenden Saison so Wahnsinnsmomente zu erleben wie in den Play-Offs und in einigen Spielen der Hauptrunde der vergangenen Saison." Ziel sei es, nach Möglichkeit noch besser abschneiden, um den Eissport in Landsberg würdig zu repräsentieren.

In der Vorbereitung spielt der HC Landsberg zweimal gegen Königsbrunn

Fest stehen auch bereits die Termine für die Vorbereitungsspiele. Auftakt ist am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr in Burgau. Hier die weiteren Termine: Sonntag, 15. September, 18 Uhr: HCL - Ulm; Sonntag, 22. September, 18 Uhr: Buchloe - HCL; Sonntag, 29. September, 18 Uhr, HCL - Buchloe; Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr: HCL - Königsbrunn; Sonntag, 6. Oktober, 18 Uhr: Königsbrunn - HCL. (AZ)

Lesen Sie dazu auch